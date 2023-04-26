MLB／大都會強投有望歸隊 韋蘭德：99%準備好了
大都會隊強投韋蘭德（Justin Verlander）開季進傷兵名單，如今有望歸隊，預計美國時間周五到小聯盟進行復健賽，最快5月3日對老虎隊就能復出，韋蘭德說：「我已經99%準備好了。」
對於因背肌拉傷至今一場未投，韋蘭德也坦言心情沮喪，「這對我來說很痛苦，無法幫助到球隊，不過大家都跟我說，耐心等候，屬於你的時間會到來。」
如今韋蘭德已經開始投球，近期才在佛羅里達春訓基地進行Live BP，投了43球，他說：「投球感覺非常棒，全都是正面的跡象。」
大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）表示，韋蘭德周五的先發預計會投3到4局，雖然會在小聯盟投復健賽，不過蕭瓦特未透露會在哪個層級。
韋蘭德曾在2020年進行韌帶重建手術（Tommy John Surgery），去年復出後繳出生涯最好的賽季之一，28場先發拿下18勝4敗，防禦率僅1.75，每局被上壘率（WHIP）更低到0.83。
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