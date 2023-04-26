MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成：不幸的事發生了…

美國職棒台灣好手張育成昨天傷退景象令人憂心，如今檢查結果出爐確認為左手鉤骨骨折，預計後天開刀，要休息4到6周，張育成說：「不幸的事情發生了。」這也導致紅襪隊要進行本季第三度大變陣。

紅襪隊從季前開始傷兵不斷，張育成也因此卡住游擊手位置，最近12場有10場擔任先發，只不過昨天對金鶯隊之戰第7局上場打擊時揮棒落落空後，露出痛苦表情，最後提前傷退。

而紅襪隊今天也公布，張育成為左手鉤骨骨折，將他列入10天傷兵名單，並從小聯盟3A拉上瓦德茲（Emmanuel Valdez）頂替。

「我對於每天都能守游擊很感激。」張育成在接受當地媒體Mass Live訪問時表示：「很感謝球隊給我機會能夠每天上場，去證明自己，但現在，不幸的事情發生了。」

這對紅襪隊也很不幸，張育成受傷後，赫南德茲（Kike Hernandez）要從中外野回防游擊，瓦德茲則在面對右投時擔任二壘手，對左投時二壘是阿洛尤（Christian Arroyo），中外野主要由杜蘭（Jarren Duran）接替，面對左投時則換上瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示：「面對左投，我們會有一套先發陣容，面對右投則是另一套，這是我們進攻的方式。」

這是紅襪隊本季第三次大變陣，第一次是1月明星二壘手史托瑞（Trevor Story）因為韌帶受傷開刀要缺席4至6個月，第二次是4月11日外野手杜沃（Adam Duvall）手腕骨折預計休6周，也導致赫南德茲改守外野，讓張育成有機會卡位，如今卻換張育成受傷。