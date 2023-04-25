MLB／作客對老東家洋基開轟遭球迷怒罵 蓋洛：無關緊要啦

重砲手蓋洛（Joey Gallo）前年轉戰洋基後水土不服，洋基去年季中認賠，將他交易至道奇。本季他轉戰雙城後，有復活趨勢，今天面對洋基擊出陽春砲，卻遭洋基迷辱罵。

雙城先發投手葛雷（Sonny Gray）今天主投7局0失分，送出8次三振，幫助雙城以6：1擊敗洋基。蓋洛則在3局上從洋基投手威瑟（Greg Weissert）手中轟出陽春砲，但現場某位洋基球迷卻開酸，「蓋洛，為什麼你不能在紐約這麼做？」

"Hey Gallo, why couldn't you do that in New York you bum." pic.twitter.com/N99H8fxCns — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) 2023年4月25日

蓋洛本季累積44打席，就敲出6轟，貢獻12分打點，打擊率2成43。賽後他談到對陣老東家的想法，「無論發生什麼都無關緊要，保持精彩表現，繼續前進，變得更好。」

事實上不只蓋洛，葛雷過去在洋基時期也因表現不佳，成為球迷的出氣筒。他今天繳出7局0失分好投，防禦率下降至0.69，賽後也談到面對洋基的心情，「對陣老東家總是會很有意思，感覺會有些不同。不過我仍須保持專注在球隊上，必須繼續捍衛主場。」

雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）也明白2位子弟兵與洋基的恩怨，「今天他們上場比賽，度過重要的一天，我確定他們今晚會睡得很好。」