MLB／徒手接球美技助光芒主場14連勝 法蘭柯：我都不敢相信
光芒開季之後勢不可擋，今天以8：3擊敗太空人，取得主場14連勝，打破2009年道奇隊創下的現代棒球（1900年以來）最長開季主場連勝紀錄，不過開季連22戰開轟的紀錄也在今天中斷。
光芒本季幾乎天天寫紀錄，外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也有感而發，「希望我們能一直贏下去，那能證明我們是一支好球隊。感覺每次光芒隊有比賽，我們就在打破紀錄。」
今天光芒雖攻下8分，但一支全壘打都沒出現，中斷開季前22戰都有全壘打的紀錄。對此光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）表示，「我們不是擊出全壘打才能贏球的球隊，今天在比賽各方面都很優秀。」
法蘭柯在5局上演徒手接球美技，應證他的說法。談到這次美技，法蘭柯笑稱是本能反應，「連我都不敢相信自己能接住他，我用手套盡力去接它，結果球卻恰好掉在我的右手。」
No glove needed where Wander Franco is going. pic.twitter.com/wna8JOvHJE— MLB (@MLB) 2023年4月25日
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言