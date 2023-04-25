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MLB／徒手接球美技助光芒主場14連勝 法蘭柯：我都不敢相信

聯合新聞網／ 綜合報導
法蘭柯。 美聯社
法蘭柯。 美聯社

光芒開季之後勢不可擋，今天以8：3擊敗太空人，取得主場14連勝，打破2009年道奇隊創下的現代棒球（1900年以來）最長開季主場連勝紀錄，不過開季連22戰開轟的紀錄也在今天中斷。

光芒本季幾乎天天寫紀錄，外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）也有感而發，「希望我們能一直贏下去，那能證明我們是一支好球隊。感覺每次光芒隊有比賽，我們就在打破紀錄。」

今天光芒雖攻下8分，但一支全壘打都沒出現，中斷開季前22戰都有全壘打的紀錄。對此光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）表示，「我們不是擊出全壘打才能贏球的球隊，今天在比賽各方面都很優秀。」

法蘭柯在5局上演徒手接球美技，應證他的說法。談到這次美技，法蘭柯笑稱是本能反應，「連我都不敢相信自己能接住他，我用手套盡力去接它，結果球卻恰好掉在我的右手。」

光芒

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