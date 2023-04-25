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MLB／史泰德完全比賽因隊友失誤破功 狂飆13K寫隊史新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
史泰德。 路透
史泰德。 路透

勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）今天前6局連續解決18名打者，第7局因隊友守備失誤，錯失完全比賽，第8局再被敲出安打，無安打比賽也破功。總計史泰德主投8局狂飆13K，無失分，助勇士以11：0大勝馬林魚。

史泰德的祖母今天過90歲生日，也到場幫他加油。史泰德前6局送出10K，讓馬林魚18上18下，第7局馬林魚打者齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出一壘方向滾地球，金手套一壘手歐森（Matt Olson）卻發生失誤。

第8局1出局，史泰德一顆偏低的球路被馬林魚席古拉（Jean Segura）撈出1支安打，下一棒柏蒂（Jon Berti）再補1安，但史泰德迅速回穩，連飆2次三振，安全下庄。

由於勇士已大幅領先，史泰德也結束投球任務，總計主投8局0失分，防禦率降到1.80。101顆用球中，有81顆好球，且大多為速球及滑球。史泰德連9戰至少9K，打破名人堂投手史摩茲（John Smoltz）創下的隊史紀錄，歷史紀錄為萊恩（Nolan Ryan）1977年所創下的連11戰。

史泰德賽後登上大聯盟三振王，42.6%的三振率也是第1。談到打破隊史紀錄，史泰德表示，「我很感激自己能在這裡取得一些成功，幫助球隊贏球，也確定自己取得進步。」

一壘手歐森發生失誤，讓史泰德無緣挑戰完全比賽，但他不覺得可惜，「那球我可能來不及補位一壘，所以他今晚可以放心睡覺。幸運的是，這場比賽是一場平凡的比賽，因為席古拉後來打出安打。」

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