聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／嚇到大谷！遇頭部近身球急閃身 一個手勢平息噓聲
天使、運動家隊今天上演大混戰，打到延長10局，運動家以11：10帶走勝利，擔任天使第3棒、指定打擊的大谷翔平4打數有1支二壘打，首打席因頭部近身球虛驚一場。
兩隊今天展開4連戰，第1場就殺得難分難解，運動家前3局就灌進7分，天使一度面對1：7落後，3局下先追回1分，6局下靠5安打、2保送攻下5分大局追平，包括大谷翔平也貢獻了一支二壘打。
Shohei Ohtani had to dodge away from a ball coming for his head. He broke away so aggressively that his helmet flew off. He eventually gets on base on catcher interference. pic.twitter.com/lbne3kl5bb— Sarah Valenzuela (@Sarah_IsabelVee) 2023年4月25日
天使一度靠7局下朱力（Brandon Drury）的安打，首度取得8：7超前，天使臨到勝利門前卻軟手，9局上溫茲（Andrew Wantz）以連兩保送開局，天使換上巴瑞亞（Jaime Barría）接替並未踩住煞車，卡佩（Conner Capel）敲安形成滿壘，巴瑞亞再投出保送，讓運動家兵不血刃追平逼進延長賽。
大谷此役的第1打席令人捏把冷汗，運動家先發投手瓦迪查克（Ken Waldichuk）的85.2哩變速球，直朝大谷頭部而來，他連忙閃身、配上明顯受到驚嚇的慘叫聲，天使主場噓聲大作，大谷則是伸出雙手示意沒事，一個手勢平息主場球迷的噓聲，該打席最終因捕手妨礙打擊上壘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言