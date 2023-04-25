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MLB／嚇到大谷！遇頭部近身球急閃身 一個手勢平息噓聲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天4打數1安打。 美聯社
大谷今天4打數1安打。 美聯社

天使運動家隊今天上演大混戰，打到延長10局，運動家以11：10帶走勝利，擔任天使第3棒、指定打擊的大谷翔平4打數有1支二壘打，首打席因頭部近身球虛驚一場。

兩隊今天展開4連戰，第1場就殺得難分難解，運動家前3局就灌進7分，天使一度面對1：7落後，3局下先追回1分，6局下靠5安打、2保送攻下5分大局追平，包括大谷翔平也貢獻了一支二壘打。

天使一度靠7局下朱力（Brandon Drury）的安打，首度取得8：7超前，天使臨到勝利門前卻軟手，9局上溫茲（Andrew Wantz）以連兩保送開局，天使換上巴瑞亞（Jaime Barría）接替並未踩住煞車，卡佩（Conner Capel）敲安形成滿壘，巴瑞亞再投出保送，讓運動家兵不血刃追平逼進延長賽。

大谷此役的第1打席令人捏把冷汗，運動家先發投手瓦迪查克（Ken Waldichuk）的85.2哩變速球，直朝大谷頭部而來，他連忙閃身、配上明顯受到驚嚇的慘叫聲，天使主場噓聲大作，大谷則是伸出雙手示意沒事，一個手勢平息主場球迷的噓聲，該打席最終因捕手妨礙打擊上壘。

天使 運動家 大谷翔平

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