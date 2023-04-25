MLB／塞爾暴怒飲料桶遭殃 美媒虧：至少這次沒用投球手

紅襪隊先發左投塞爾（Chris Sale）投4：0領先投到4：5落後，退場後掩不住對自己表現的失望，退場後暴捶能量飲料桶，發脾氣已非新鮮事，連美國媒體、球迷都虧：「至少，這是他有確認不是用投球手捶開特力桶。

紅襪今天以4：5輸給金鶯隊，塞爾先發5局被敲9安打、失5分，儘管先握有4分領先，3局下弗瑞茲爾（Adam Frazier）的安打先敲回金鶯的第1分，第4局連4棒安打串聯攻下3分，形成4：4平手，再來是第5局海斯（Austin Hays）的安打再有1分打點，也成金鶯此役的致勝安打。

塞爾退場超不爽，先是用力把手套一丟，再怒捶旁邊的能量飲料桶4下，怒氣表露無遺。「就是很糟。」塞爾表示，「我希望可以投得更好，我真的想，但努力卻沒有回報的感覺真的糟透了。」

塞爾表示，自己也可以坐下來，試著從表現中找出正面訊息，但在他看來非黑即白，只有有做到、沒做到之別，「不幸的是，今年大部分時間，我都沒能投出好表現。」他直言這裡不是光有努力就好的聯盟（Try-Hard League），而是必須拿出實績，「我必須重新振作，這才是我必須要做的。」

塞爾拿公物發脾氣已非新鮮事，過去也曾砸爛過紅襪3A的電視，這次影片被貼出，也是揶揄不斷，球迷留言：「好像沒看過他不發脾氣的時候」、「趕快把電視藏起來」、「他不僅在合約上浪費球隊的錢，也實際在毀損球隊物品。」