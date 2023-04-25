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MLB／投4戰吞4敗、防禦率14.40 藤浪晉太郎被拔先發了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藤浪晉太郎災難般的表現直接被拔先發。 路透社
藤浪晉太郎災難般的表現直接被拔先發。 路透社

日籍投手藤浪晉太郎開季前4戰吞4敗、防禦率14.40的災難般表現後，確定被拔先發，運動家隊總教練柯塞（Mark Kotsay）今天賽前表示，藤浪將轉進牛棚，強調他的定位仍是「重要角色」。

藤浪今年簽下1年325萬美元合約，兩天前的出賽，面對遊騎兵隊先發2.1局被敲7安打、失8分，3次四壞球保送之餘，還有1顆觸身球、2顆暴投，4場登板成績是慘烈的0勝4敗、防禦率14.40，當天柯塞賽後已表態將討論他接下來的出賽定位，今天有了答案。

「我們會把他放進牛棚，試著讓他在重要的角色上出賽，希望能看到他投進好球帶，找回直球控球。」柯塞表示，這並不代表藤浪沒有機會投回先發輪值，「但短期來說，我們會以這個方向安排他的出賽。」

柯塞指出，「如果只看球威，他絕對是有的，如果擔任後援投手，他的直球、指叉球會很有破壞性，我們希望可以幫助他掙脫困境，建立信心、在這裡持續成長。」

牛棚 運動家

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