MLB／張育成腕傷明天檢查 紅襪評估缺陣可能性高

紅襪今天以4：5輸給金鶯隊，台將張育成3打數沒有安打，還在第7局的打席揮空後傷退，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後表示，張育成為手腕傷勢，感覺有點痠痛，將在明天於巴爾的摩進行檢查。

張育成此役擔任先發游擊手、第9棒出賽，首打席為游擊方向滾地球出局，第2打席打向右外野進手套，第3打席就出現令球迷擔心的畫面。

張育成在第3球面對80.3哩的滑球出棒，揮空後表情有明顯不適，防護員上前了解狀況後，張育成即退場治療，阿洛尤（Christian Arroyo）接替完成這個打席，三振算在張育成帳上。

柯拉賽後證實傷情出在手腕，目前仍有痠痛感，將在明天進行檢查進一步確認傷勢狀況。紅襪做好張育成可能缺陣的準備，柯拉表示，明天的比賽預計會補上1名選手。