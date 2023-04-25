MLB／張育成揮空後疑手腕傷退 塞爾5局掉5分怒捶飲料桶

紅襪今天以4：5輸給金鶯隊，台將張育成3打數沒有安打，還在第7局的打席揮空後傷退，疑似為手腕傷勢，傷情有待觀察。

張育成此役擔任先發游擊手、第9棒出賽，首打席為游擊方向滾地球出局，第2打席打向右外野進手套，第3打席就出現令球迷擔心的畫面。

張育成在第3球面對80.3哩的滑球出棒，揮空後表情有明顯不適，防護員上前了解狀況後，張育成即退場治療，阿洛尤（Christian Arroyo）接替完成這個打席，三振算在張育成帳上。

紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）先發5局被敲9安打、失5分，第4局被金鶯的連4棒安打串聯攻下3分，形成4：4平手，第5局海斯（Austin Hays）的安打再有1分打點，也成此役的致勝安打。

從4：0領先投到4：5落後，塞爾退場超不爽，先是用力把手套一丟，再怒捶旁邊能量飲料桶4下，怒氣表露無遺。

紅襪日籍打者吉田正尚延續昨天單局雙響砲的火力，今天3打數3安打，近5場出賽為20打數敲出10安打。