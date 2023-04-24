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MLB／天使捕手歐霍普動刀恐整季報銷 美媒建議交易桑契斯
天使隊23歲大物捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）日前傷退，今天檢查結果出爐，確定因左肩盂唇撕裂需動手術，預計缺席4到6個月，可能會整季報銷。
歐霍普本季出賽16場，貢獻13分打點，打擊率2成83。天使打線今年仍相當低迷，目前只有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）、瑞佛洛（Hunter Renfroe）及歐霍普的打擊進階數據wRC+（加權得分創造值）超過聯盟平均。
據美聯社報導，天使老將捕手史塔西（Max Stassi）因髖部受傷及家庭因素暫時離隊，泰斯（Matt Thaiss）和華力克（Chad Wallach）將輪流負擔捕手重任。
美媒《MLBTR》則指出，這2名球員的能力離一般主戰捕手有段距離，因此可考慮透過交易，換回別隊的小聯盟資深球員，例如巨人隊桑契斯（Gary Sanchez）和紅襪隊阿法洛（Jorge Alfaro）。
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