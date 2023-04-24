MLB／狄葛隆飆11K證明傷勢無礙 遊騎兵教頭：被圈粉

遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今天主投6.1局失1分，狂飆11K，證明傷勢無礙，遊騎兵終場也以5：2擊敗運動家，賽後在美聯西區領先第2名的太空人2.5場。

狄葛隆個人職業生涯第16次，同時是隊史第15次，單場投出11次三振0保送，賽後也登上大聯盟三振王。對此他受訪時表示，「我在比賽中不知道有幾次三振，我只是試圖把球丟到想要的位置。」

談到身體狀況，狄葛隆重申是基於預防措施，「雖然我上場比賽中途離場，但今天感覺很好。我能丟出非常棒的變速球，也能混合一些快速滑球，這讓我有很大的優勢。」

狄葛隆今年5次先發，遊騎兵最終都贏球，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）認為，狄葛隆甚至還沒達到最佳狀態，「他能變得更好，他錯過春訓，隨著賽季進行會變得更好，他現在狀態真的非常不錯。」

波奇也盛讚狄葛隆的能力，「你會驚嘆這傢伙多麼棒，當他投球時，我是他的粉絲。」