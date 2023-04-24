MLB／小聯盟熬13年有望圓夢 海盜33歲菜鳥：準備好了

21歲的馬吉（Drew Maggi）2010年與家人來到海盜隊PNC球場簽約，他當時自信向母親表示，「我已經可以想像自己在這打球的樣子。」沒想到經歷13年，4494個小聯盟打席後，33歲的他才再度踏進這座球場。

海盜主砲雷諾斯（Bryan Reynolds）因喪假暫時離隊，球團叫上2A的馬吉支援。他受訪時有感而發說道，「一切都從這裡開始，很像回到年輕的時候，很高興現在能在這。13年來真的很辛苦，有許多高低起伏，遇見很多隊友、經歷一些傷勢，真的發生太多事。永遠不會知道還能打多久，能回到這裡，感覺真的很好。」

馬吉小聯盟生涯陸續效力海盜、天使、道奇、守護者、雙城及費城人。2021年他曾進入雙城緊急支援名單，不過沒有機會上場。馬吉去年重返海盜小聯盟，今年在春訓繳出打擊三圍.344/.417/.688的好表現，但開季仍從2A出發，直到今日再度得到站上大聯盟賽場的機會。

據大聯盟規定，喪假時間為3至7天，海盜今天以2：0擊敗紅人，馬吉並未上場。他賽後受訪時表示會全心投入：「我只想成為贏球的一小部分，如果名字被叫到，我就做好上場準備，我等待13年就是為了看見第一球，我準備好了。」

海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）則表示：「今天早上我給他一個擁抱，就像是幫自己孩子做些事一樣。」