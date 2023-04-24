MiLB／陳聖平敲雙安本季首轟出爐 陳柏毓先發5局失1分

旅美小聯盟亞利桑那響尾蛇隊高階1A野手陳聖平本季首轟出爐，單場2安2打點、連5場出賽敲安；匹茲堡海盜隊高階1A投手陳柏毓今天先發投5局挨1轟，失掉1分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事亞利桑那響尾蛇隊今天與舊金山巨人隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打7棒、指定打擊。

陳聖平2局上2人出局後敲出二壘打，但隊友沒有推進攻勢，4局上兩隊2比2平手時，陳聖平敲出游擊方向滾地球送回球隊超前分、靠著野手選擇上壘，再成功盜上二壘，7局上球隊3比6落後時，陳聖平敲出陽春砲幫助球隊追分，9局上選到四壞保送。

陳聖平今天總計3打數敲出2支安打都是長打，本季首轟出爐、貢獻2分打點，選到1次四壞保送、有1盜，賽後打擊率3成33；響尾蛇隊比賽後半段沒能再添分數，終場以4比6吞敗。

匹茲堡海盜隊高階1A今天與波士頓紅襪隊高階1A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊。

陳柏毓開賽連抓10個出局數，直到4局上1人出局後被敲出陽春砲，2人出局後再被敲出安打，但及時回穩、沒有多掉分數，5局續投連飆3K、完成投球任務。

陳柏毓總計用58球投5局，僅被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉1分責失分，球隊終場以4比1拿勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率5.27。

鄭宗哲今天打擊沒有發揮，總計4打數吞下3次三振，賽後打擊率2成75。