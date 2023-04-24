MLB／達比修有終於奪本季首勝 抽筋不影響墨西哥戰擔任先發

教士隊日籍強投達比修有終於擺脫悲情，今天面對響尾蛇隊主投5.2局僅失1分，幫助教士以7：5獲勝，達比修也收下個人本季首勝。

教士首局就進占滿壘，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出高飛犧牲打，隨後卡本特（Matt Carpenter）再擊出兩分打點的二壘安打。3局上柯朗沃斯再擊出三壘安打，卡本特也補上高飛犧牲打，取得4：0領先。

4局達比修陷入危機，因對手三壘安打加高飛犧牲打先失1分。響尾蛇隨後又攻占二壘，打者史密斯（Pavin Smith）強勁平飛球，被馬恰多（Manny Machado）美技收進手套，達比修接著也順利化解危機。

MANNY 😳#BringTheGold pic.twitter.com/REDOeHKwxk — San Diego Padres (@Padres) 2023年4月23日

達比修6局下因抽筋退場，7局上教士卡本特再打回2分打點，儘管響尾蛇靠著長打攻勢追回4分，但教士守護神海德（Josh Hader）九局下關門成功。

達比修下次先發預計造訪墨西哥城面對巨人隊，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）認為他今天的抽筋不會影響下次先發。達比修則表示：「那裡能見到平常沒機會見面的球迷，如果我有機會在墨西哥投球，那真的會很有趣。」