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MLB／紅襪急覓3號捕手 一壘手躍躍欲試：我還會偷好球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
擔任紅襪隊陣中3號捕手，卡薩斯有興趣。路透
擔任紅襪隊陣中3號捕手，卡薩斯有興趣。路透

紅襪昨天以4：5輸給釀酒人之戰，打出當地媒體對於誰是3號捕手的疑問，總教練柯拉（Alex Cora）今天已經找到答案，「卡薩斯（Triston Casas），他說他高中時蹲捕過。」

紅襪該役先發捕手為王康納（Connor Wong），7局上以捕手麥奎爾（Reese McGuire）代打他的棒次後續留場上蹲捕，隨後因界外球打到左手，讓紅襪焦心誰來接替蹲捕，幸好麥奎爾並無大礙，續留場上完成比賽。

柯拉今天賽前透露，早上才剛問過卡薩斯，有沒有當過捕手，「他說有，我回他『OK，cool』。」他進一步爆料，「他本來還要跟我聊PitchCom，但我說沒事啦！用你的手指比暗號就好啦！」卡薩斯的指甲原本就擦了指甲油。

卡薩斯對於捕手的話題興致勃勃，被問到蹲捕類型像是哪位捕手，零猶豫回答：「威特斯（Matt Wieters）吧！單膝跪姿，又帥氣又容易，我還會偷好球咧！」一旁的投手皮維塔（Nick Pivetta）聽了竊笑，忍不住潑桶冷水，「你先專心接球吧！」

波士頓媒體還想起了幾個人，像是工具人赫南德茲（Kiké Hernández），以及曾是荷蘭國家隊捕手的投手簡森（Kenley Jansen）。赫南德茲說曾在道奇時接過牛棚，但自認不適合當捕手，柯拉回應：「付薪水給他的是紅襪喔！如果我們需要，他還是要蹲。」

至於簡森，「波士頓環球報」連問都沒問，文中寫著：「如果讓年薪1600萬美元的投手去蹲捕，柯拉和他的全部教練團成員應該會被炒魷魚。」

紅襪 赫南德茲 牛棚

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