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MLB／不要再「滾」了 吉田正尚微調打擊變單局雙響砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪今天以12：5打爆釀酒人隊，日籍打者吉田正尚表現搶眼，單局兩度開砲，成為紅襪隊史第5人。 路透社
紅襪今天以12：5打爆釀酒人隊，日籍打者吉田正尚表現搶眼，單局兩度開砲，成為紅襪隊史第5人。 路透社

紅襪今天以12：5打爆釀酒人隊，日籍打者吉田正尚表現搶眼，單局兩度開砲，成為紅襪隊史第5人。

吉田領著5年9000萬美元合約赴美，今天賽前的16場出賽，只有打擊率2成13、上壘率3成24、長打率2成95的成績，未能回應身價，近期在打擊動作上進行微調，今天就有猛爆性演出。

吉田炸裂雙響砲且都出現在第8局，先敲陽春砲、再扛滿貫砲，隊史過去曾有4人演出單局雙響砲，包括2002年7月23日賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）、2008年8月12日歐提茲David Ortiz），吉田成為隊史第5人。

吉田表示，「能與這些紅襪傳奇並列，我覺得很榮幸。」加上此役還有一支帶有打點的高飛犧牲打，吉田單場掃進6分打點。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）透露，吉田的滾飛比偏高，最近在打擊上有進行一些微調，「為了把球扎實打向空中，這是一些他知道必須要做的調整，他今天逮到了2球，第2轟真的很賞心悅目。」

吉田提到調整的目的是讓雙眼把球看得更清楚，今天在揮棒節奏感覺更自在，但他也強調：「現在球季才剛開始，我還必須持續努力、繼續鍛鍊。」

紅襪 吉田正尚 David Ortiz 歐提茲

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