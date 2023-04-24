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MLB／武士頭盔好忙 天使連3打席開轟大谷翔平參一腳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特（Mike Trout）替大谷翔平戴上武士頭盔。 美聯社
楚奧特（Mike Trout）替大谷翔平戴上武士頭盔。 美聯社

放煙火，就是要和朋友一起才好玩，大谷翔平今天在第6局敲出陽春砲、本季第5轟，加入連3打席開轟的行列，天使隊終場以4：3險勝皇家隊。

大谷擔任第3棒出賽，3打數敲出2安打，首打席是在二、三壘有人時敲出高飛犧牲打，幫天使追平1：1，第2打席遭到三振，第3打席在第6局敲出陽春砲，第8局則敲單場第2支安打。

「Troutani」同場開轟，圖為楚奧特（Mike Trout）。 路透社
「Troutani」同場開轟，圖為楚奧特（Mike Trout）。 路透社

兩軍沈寂了4局，在第6局突然撿到槍，皇家帕斯昆丁（Vinnie Pasquantino）先以陽春砲打破平手局面，下半局輪到天使開轟，瓦德（Taylor Ward ）敲出陽春砲後，楚奧特、大谷翔平跟著炸裂，3轟苦主都是萊勒斯（Jordan Lyles）。

這是天使繼2019年6月8日後再度連3打席開轟，日本武士頭盔超忙碌，連續3打席都要出場、戴在選手頭上，楚奧特就笑說：「這是第一次我要把帽子拿給下一個開轟的人，很酷啊！瓦德給了我頭盔，然後我再給翔平。」

「Troutani」同場開轟，圖為大谷翔平。 美聯社
「Troutani」同場開轟，圖為大谷翔平。 美聯社

至於瓦德，他自承沒有參與到3連轟全程，雖然自己把武士頭盔傳遞給了楚奧特，但大谷開轟時，他正好去了廁所一趟。

天使 瓦德 楚奧特 大谷翔平

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