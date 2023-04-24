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MLB／張育成雙安、首盗加日常美技 紅襪教頭：就是穩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成(左)、吉田正尚(右)。 法新社
張育成(左)、吉田正尚(右)。 法新社

效力紅襪隊的台將張育成今天繼續先發出賽，攻守表現存在感越來越高，今天不僅只有雙安、本季首盗，美技守備還讓紅襪官方推特稱是：「張育成的日常」。

紅襪今天以12：5打爆釀酒人隊，日籍打者吉田正尚表現最搶眼，炸裂雙響砲且都出現在第8局，單局先敲陽春砲、再扛滿貫砲，加上一記高飛犧牲打，單場貢獻6分打點。

張育成在攻守兩端都有亮眼表現，第7、8局的打席都敲安打，此役5打數敲出2安打，賽後打擊率1成46；此外，他在第8局敲安後盗上二壘，本季盜壘數開張。

張育成擔任游擊手出賽，今天3局面對葉利奇（Christian Yelich）擊出的滾地球，張育成滑接後擋下，起身時人已在草皮區，但他毫不費勁傳一壘完成刺殺，紅襪官方推特剪輯這球影片，寫著：「張育成的日常守備精華」。

總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成的守備一向就是穩，最近球隊的守備表現穩定，「我們會保持下去，顯然地，若能在這個層級的比賽有好的守備表現，也會讓自己有更高贏球機會。」

張育成 紅襪

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