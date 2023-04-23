MLB／藤浪晉太郎控球爆走不意外 前橫濱監督：早就看過了

運動家隊今天以3：18遭遊騎兵隊打爆，日籍投手藤浪晉太郎持續災難般的演出，今天先發2.1局狂失8分，防禦率已經膨脹到14.40，場場離譜的表現，運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）坦言，他還有沒有下一場先發是問號，球團還要再討論。

藤浪此役投2.1局被敲7安打、失8分，3次四壞球保送之餘，還有1顆觸身球、2顆暴投，1局下先是挨了賈西亞（Adolis Garcia）兩分砲，第2局讓遊騎兵打線打了一輪，被敲5安打、失5分，進入3局下持續動盪，保送、暴投連發，讓教練團再也忍不下去，決定換投。

藤浪今年簽下1年325萬美元合約，此役是他在大聯盟的第4場出賽，持續動盪不安，藤浪賽後直言：「今天是糟糕的一天，我的直球投不進好球帶，我的投球機制必須調整，希望下一場比賽可以做得更好。」

柯塞指出，藤浪今天投到對直球失去信心，必須以指叉球當對決球、而非引誘球，而投進好球帶的91哩指叉球，在大聯盟這個層級要面對好打者，基本上是不太可能的事。

對於藤浪還有沒有下一場先發、接下來的出賽安排，柯塞回應：「給我一點時間，我們還要再評估看看，任何選項都有可能，我們會做出決定，但絕對不是今晚。」

昔日日職380轟重砲、擔任過橫濱隊監督的拉米瑞茲（Álex Ramírez），也透過推特評價藤浪的表現，他提到：「我不意外看到這樣的結果，因為我在日職已經看過很多次了，對球隊來說，藤浪的最佳用法是作為1到2局的中繼投手，或是下放2A調整，他還沒準備好上大聯盟。」