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MLB／好慘…運動家開季21戰輸100分 寫史上第五慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎，今天對遊騎兵隊先發2.1局狂失8分，投手崩盤使運動家前21場輸了100分。路透
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎，今天對遊騎兵隊先發2.1局狂失8分，投手崩盤使運動家前21場輸了100分。路透

運動加隊開季至今投手壓不住狂失分，加上打線攻勢也有限，今天以3：18慘敗給遊騎兵隊後，不僅以4勝17敗、勝率1成90位居大聯盟30隊最末，而且淨得分差來到更來到-100分，寫下史上第五慘紀錄。

根據「ESPN Stats & Info」統計，運動家輸了剛好100分，這是大聯盟開季21場得失分差第五慘，也是自1896年路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels）以來最慘紀錄，而史上最慘是1884年堪薩斯統一隊（Kansas City Unions）的-129分。

運動家這21場拿下73分、丟掉173分，團隊攻擊指數0.661排名聯盟倒數第4，投手防禦率8.08是聯盟墊底，開季至今有9場比賽丟掉10分以上，而且都輸球，4月4日對守護者隊即使打線攻下11分還是以1分差落敗。

運動家 大聯盟

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