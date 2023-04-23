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MiLB／鄧愷威找回控球4局8K無失分 鄭宗哲敲雙安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023經典賽，中華隊鄭宗哲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
2023經典賽，中華隊鄭宗哲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

巨人隊2A台灣投手鄧愷威本季第3次登板找回控球，先發面對老虎隊2A，4局投出8次三振，沒有保送、沒有失分，最快球速來到97哩，同日出賽的海盜隊高階1A台將鄭宗哲也有單場雙安演出。

鄧愷威今年第一場先發4局10K僅1次保送，不過第二場卻是3.2局丟掉4分吞敗，有3次四壞、1次觸身球，今天找回首戰手感，投51球有35顆好球，4局僅被敲出1支安打，另有8次三振，巨人隊最終以2：0贏球，但鄧愷威未投滿5局無關勝敗。

鄧愷威今天開賽連投3次三振，連續解決9人次後，到4局上才被敲出全場唯一一安，不過該局也出現一次觸身球、一次暴投，二三壘有人危機是用三振化解。

鄧愷威。 中央社
鄧愷威。 中央社

鄭宗哲則是在高階1A的海盜隊與紅襪隊之戰先發，作為先發第1棒、游擊手，首打席選到四壞保送後，再成功演出本季第6盜，並趁傳球失誤上三壘，最後對手又一次失誤回到本壘得分。

3局下鄭宗哲敲出滾地球出局，不過5局下敲安延續攻勢，海盜隊在該局拿下2分，而6局下鄭宗哲敲出滾地球造成隊友出局、自己野手選擇上壘，8局下鄭宗哲再補上本場第2安，只不過海盜隊最終以5：13輸球。

鄭宗哲開季至今12場比賽敲出14支安打，其中13支其中在最近9場比賽，累積2轟、7分打點，打擊率來到2成98，上壘率3成77，長打率則是0.553。

鄭宗哲 鄧愷威 海盜

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