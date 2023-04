MLB／阿羅薩雷納兩分砲助威 光芒破開季連續全壘打場次紀錄

光芒隊野手阿羅薩雷納(Randy Arozarena)今天不僅包辦全隊四分打點,成為球隊擊敗白襪隊致勝功臣,更幫助球隊打破開季連續場次全壘打紀錄。

一局下,面對白襪先發投手希斯(Dylan Cease),阿羅薩雷納相中一計紅中速球,大棒一揮將球送出左中外大牆,讓球隊取得2:0領先;五局下,在兩隊2:2平手時,阿羅薩雷納又敲出穿越三游的安打,讓球隊再次超前。

10局下,同樣劇本再次上演,阿羅薩雷納又站上打擊區,在一二壘有人的關鍵時刻下,將球推至右外野,成功把二壘再見分送回本壘,以4:3氣走白襪。

根據MLB官網,阿羅薩雷納本場比賽替光芒創下多個新猷。他在一局下的全壘打,讓球隊開季至今連續21場比賽開轟,打破馬林魚隊在2019年的20場紀錄;另外,阿羅薩雷納幫助隊伍摘下的,是光芒自開季於主場的第12連勝,這不僅追平隊史紀錄,也是百年來第四支達到這個成就的隊伍。

有了近乎完美的開局,光芒目前以18勝3負穩居美聯東區龍頭,這也是全聯盟目前最佳的戰績。

Randy Arozarena goes deep in the first!



The Rays have set a MLB record by hitting a home run in 21 straight games to start a season! pic.twitter.com/4op2J9zDBl