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MLB／阿羅薩雷納兩分砲助威 光芒破開季連續全壘打場次紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
阿羅薩雷納今天替光芒隊寫下多個紀錄。 美聯社
阿羅薩雷納今天替光芒隊寫下多個紀錄。 美聯社

光芒隊野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天不僅包辦全隊四分打點，成為球隊擊敗白襪隊致勝功臣，更幫助球隊打破開季連續場次全壘打紀錄。

一局下，面對白襪先發投手希斯（Dylan Cease），阿羅薩雷納相中一計紅中速球，大棒一揮將球送出左中外大牆，讓球隊取得2：0領先；五局下，在兩隊2：2平手時，阿羅薩雷納又敲出穿越三游的安打，讓球隊再次超前。

10局下，同樣劇本再次上演，阿羅薩雷納又站上打擊區，在一二壘有人的關鍵時刻下，將球推至右外野，成功把二壘再見分送回本壘，以4：3氣走白襪。

根據MLB官網，阿羅薩雷納本場比賽替光芒創下多個新猷。他在一局下的全壘打，讓球隊開季至今連續21場比賽開轟，打破馬林魚隊在2019年的20場紀錄；另外，阿羅薩雷納幫助隊伍摘下的，是光芒自開季於主場的第12連勝，這不僅追平隊史紀錄，也是百年來第四支達到這個成就的隊伍。

有了近乎完美的開局，光芒目前以18勝3負穩居美聯東區龍頭，這也是全聯盟目前最佳的戰績。

MLB 光芒 阿羅薩雷納 白襪 馬林魚

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