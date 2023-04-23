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MLB／藤浪晉太郎2.1局失8分又爆了 球迷「以為是重播」好想發機票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎又爆了，今天面對遊騎兵隊先發2.1局狂失8分，防禦率已經膨脹到14.40，場場離譜的表現已讓球迷忍不住說想發機票。 路透社
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎又爆了，今天面對遊騎兵隊先發2.1局狂失8分，防禦率已經膨脹到14.40，場場離譜的表現已讓球迷忍不住說想發機票。 路透社

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎持續災難般的演出，今天面對遊騎兵隊先發2.1局狂失8分，防禦率已經膨脹到14.40，場場離譜的表現，也讓球迷忍不住說想發機票。

藤浪此役投2.1局被敲7安打、失8分，3次四壞球保送之餘，還有1顆觸身球、2顆暴投，1局下先是挨了賈西亞（Adolis Garcia）兩分砲，第2局讓遊騎兵打線打了一輪，被敲5安打、失5分，進入3局下持續動盪，保送、暴投連發，讓教練團再也忍不下去，決定換投。

藤浪的表現引起極大討論，推特上出現各種看衰留言：「藤浪災難般的先發投手實驗還在奧克蘭持續中…」、「藤浪需要一張回日本職棒的單程機票」；日本球迷也很失望，「這就是藤浪啊」、「又來了」、「再也看不下去了」、「還以為在看重播」。

藤浪今年簽下1年325萬美元合約旅美，此役是他在大聯盟的第4場出賽，前3戰投完是0勝3敗、防禦率11.37，今天又繳一張不及格的成績單，是否還有下一次先發機會，恐怕要打上問號了。

遊騎兵 運動家 藤浪晋太郎

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