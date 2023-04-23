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MLB／天使外野手一鍵下單 訂製T恤把武士頭盔穿上身
天使隊本季有全壘打慶祝用的日本武士頭盔，今天賽前練球時，還見選手穿上印有武士頭盔的紅色T恤練打，訂購人是外野手瓦德（Taylor Ward）。
天使今天在主場續戰皇家隊，大谷將擔任先發第3棒、指定打擊，面對39歲皇家先發投手葛蘭基（Zack Greinke）。此役賽前，選手在練球時的穿著引起媒體注意，他們的紅色T恤上印有今年用來慶祝開轟的武士頭盔，以及日文、英文字體的「安那罕」及「加州」。
這件衣服出自Roto Wear這個棒球服飾品牌，T恤已在4月10日出現在該品牌網站上銷售，一件售價30美元。
瓦德解釋，由於自己認識這家公司的人，因此請他們設計、製作了這款T恤，目前已經拿到13件，大部分先發給野手，接下來全隊都會收到。「很舒服、通風，做得很棒喔！」瓦德看看衣服上的設計超滿意，「畫得很精準呢！」
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