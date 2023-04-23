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MLB／敬禮！張育成本季第三轟出爐 又是2分砲
火燙的張育成回來了，今天對釀酒人隊之戰，效力紅襪隊的台灣好手張育成再次開轟，5局上一發兩分砲幫助球隊打破鴨蛋、追近到1分差，也是個人本季第3轟，回到休息區後他也向隊友以出招牌敬禮動作。
張育成今天擔任先發游擊手、第9棒，首打席在3局上吞下三振，不過5局上在2出局、一壘有人時，張育成大棒一揮，將釀酒人隊先發投手邁利（Wade Miley）投出的一顆86.8哩卡特球，轟出左外野全壘打牆，將比數追近到2：3。
張育成這一發全壘打擊球初速107.3哩、距離399呎、擊球仰角為25度，也是個人本季第三轟、第一次在客場開轟，巧合的是，這三發都是左外野全壘打，而且都是2分砲，張育成本季敲安的3場比賽都炸裂。
Yu Chang no doubter! pic.twitter.com/HxNbSnhTl8— Red Sox (@RedSox) 2023年4月23日
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