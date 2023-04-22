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MLB／自己配球好好玩 大谷翔平談塞揚「還太早了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季的各項投球數據越來越鬼神，面對外界討論起塞揚的可能性，他連忙說：「還太早了」。 路透社
大谷翔平本季的各項投球數據越來越鬼神，面對外界討論起塞揚的可能性，他連忙說：「還太早了」。 路透社

今天再繳一張7局無失分好投後，大谷翔平本季的各項投球數據越來越鬼神，面對外界討論起塞揚的可能性，他連忙說：「還太早了」。

天使今天以2：0擊敗皇家隊，因新人捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）左肩發炎進入傷兵名單，大谷本季首度更換搭檔捕手，改與瓦雷克（Chad Wallach）搭檔，而大谷的投球內容絲毫不受影響，7局僅被敲2安打、無失分，狂飆11次三振，這也與他本季自己配球有關。

大谷表示，「自己配球當然不容易，但也是好玩的地方，我必須自己負責，沒有任何藉口，在各種球數下決定自己要投什麼球，有更多的功課要做，但我覺得很好玩。」

「投手大谷」本季出賽5場，取得第3勝，防禦率0.64、每局被上壘率082、被打擊率0.092，各項成績都超鬼神，外界已經開始討論起塞揚的可能性，大谷對此回應：「現在講還太早了，我才出賽5場比賽，還有很長的一段時間。」

大谷表示，希望能幫球隊在賽季前半多贏一些比賽，早點取得領先優勢，「今天是剛好5成勝率，希望可以幫球隊贏得更多勝場。」天使在今天贏球後，戰績正好10勝10敗。

天使 皇家

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