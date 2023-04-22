MiLB／潘文輝中繼2局4三振 飆近160公里火球

費城人隊小聯盟1A台灣投手潘文輝今天中繼登板展現三振能力，投2局飆出4次三振沒有失分，還飆出超過159公里火球，收下中繼成功；費城人隊高階1A的李灝宇則是演出2次盜壘。

費城人隊1A今天對上洋基隊1A的賽事，潘文輝在7局下登板中繼，雖然一開始投出保送還出現暴投，不過接下來連續解決3名打者，送出2次三振，沒有失分；潘文輝在8局下續投演出3上3下，1出局後飆出2次三振。

總計潘文輝投2局沒有被敲出安打，投出1次保送，飆出4次三振，沒有失分，最快球速飆到99英里（約159.3公里），拿下本季第2個中繼成功，目前出賽2場防禦率還是0。終場費城人隊1A就以4比2奪下勝利。

高階1A層級的賽事，費城人隊的李灝宇今天先發打第2棒、擔任二壘手，雖然3打數沒有敲出安打，不過靠著選球選到2次保送上壘，其中2局上選到保送後，接連盜上二壘再盜向三壘，演出2次盜壘成功，目前李灝宇的打擊率為2成33。

另外，紅襪隊2A的台灣投手劉致榮今天先發對上費城人隊2A，1局上遭轟陽春全壘打掉1分；不過2局上連飆3次三振，演出3上3下，3局上也連續解決3名打者，送出2次三振；不過4局上遇到亂流，投出2次保送後又被敲3支安打，退場後下一任投手也壓不住，單局掉了6分。

總計劉致榮投3.2局被敲4支安打，出現3次保送，失掉7分，不過飆出5次三振，最後紅襪隊2A以1比10落敗，劉致榮吞下本季首敗，目前防禦率7.11。