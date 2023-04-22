聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／開季連20場開砲平紀錄 光芒再見轟續寫主場11連勝
開季戰績遙遙領先所有球隊的光芒今天於客場迎戰白襪打得辛苦，九上結束仍以5:7落後。沒想到最後一個半局靠著貝騰柯特(Christian Bethancourt)及洛伊(Brandon Lowe)接連開轟，僅用三個打席就改變戰局、帶走勝利，不只是延續開季至今主場11連勝，同時也追平大聯盟開季連20場開轟的團隊紀錄。
光芒隊首局就在拉米瑞茲(Harold Ramirez)兩分砲帶動下打了四分大局，這轟也讓光芒追平水手隊在2019年所創下開季連續場次開轟的紀錄。沒想到投手表現不力，在二、三局共掉六分，讓光芒隊整場比賽都處在苦苦追分的狀態。比賽後半段光芒鮮有攻勢，直到最後半局的反攻機會，先是靠著貝騰柯特的陽春砲追回一分，一壘有人之際，洛伊一棒掃出右外野大牆逆轉比賽，讓光芒驚險延續主場連勝紀錄。
BRANDON LOWE WALKS OFF BOMB!! pic.twitter.com/rPlXdq0XFE— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年4月22日
此前打擊沒有建樹的洛伊說道，「這是一種很棒的感覺，老實說，這可能是我這輩子第一支再見安打，能用再見安打的方式帶走勝利總是很讚，若是全壘打那更是提升一個檔次」。光芒隊本季化身全聯盟最危險的長打部隊，賽前以42轟位居聯盟第一，今天再度將紀錄推進了三支。本季團隊的打擊三圍都領先各家球團，也是攻城掠地的最大武器。
「我們陣中有很多打者能造成傷害」，光芒總教練凱許(Kevin Cash)賽後也稱讚打線發威，「我對他們充滿信心，他們耐心選球、掌握球數優勢，並且製造高品質的擊球」。縱使本季先發輪值已有三人進入傷兵名單，包括即將要去動TJ手術的斯普林斯(Jeffrey Springs)，但光芒依然站穩陣腳，目前17勝3敗持續坐穩聯盟龍頭。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言