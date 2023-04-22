快訊

又一現任綠委被扳倒！黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

把握手機限時優惠！蘋果iPhone 14 Pro Max便宜5千 OPPO這款更下殺1萬2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／開季連20場開砲平紀錄 光芒再見轟續寫主場11連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
洛伊(Brandon Lowe)敲出再見轟，幫助光芒延續主場11連勝紀錄。 法新社
洛伊(Brandon Lowe)敲出再見轟，幫助光芒延續主場11連勝紀錄。 法新社

開季戰績遙遙領先所有球隊的光芒今天於客場迎戰白襪打得辛苦，九上結束仍以5:7落後。沒想到最後一個半局靠著貝騰柯特(Christian Bethancourt)及洛伊(Brandon Lowe)接連開轟，僅用三個打席就改變戰局、帶走勝利，不只是延續開季至今主場11連勝，同時也追平大聯盟開季連20場開轟的團隊紀錄。

光芒隊首局就在拉米瑞茲(Harold Ramirez)兩分砲帶動下打了四分大局，這轟也讓光芒追平水手隊在2019年所創下開季連續場次開轟的紀錄。沒想到投手表現不力，在二、三局共掉六分，讓光芒隊整場比賽都處在苦苦追分的狀態。比賽後半段光芒鮮有攻勢，直到最後半局的反攻機會，先是靠著貝騰柯特的陽春砲追回一分，一壘有人之際，洛伊一棒掃出右外野大牆逆轉比賽，讓光芒驚險延續主場連勝紀錄。

此前打擊沒有建樹的洛伊說道，「這是一種很棒的感覺，老實說，這可能是我這輩子第一支再見安打，能用再見安打的方式帶走勝利總是很讚，若是全壘打那更是提升一個檔次」。光芒隊本季化身全聯盟最危險的長打部隊，賽前以42轟位居聯盟第一，今天再度將紀錄推進了三支。本季團隊的打擊三圍都領先各家球團，也是攻城掠地的最大武器。

「我們陣中有很多打者能造成傷害」，光芒總教練凱許(Kevin Cash)賽後也稱讚打線發威，「我對他們充滿信心，他們耐心選球、掌握球數優勢，並且製造高品質的擊球」。縱使本季先發輪值已有三人進入傷兵名單，包括即將要去動TJ手術的斯普林斯(Jeffrey Springs)，但光芒依然站穩陣腳，目前17勝3敗持續坐穩聯盟龍頭。

光芒

相關新聞

MLB／大谷休3天登板靠睡飽蓄電 保送變少「真是太好了」

波士頓無情的雨讓4天前的登板「閃退」，大谷翔平今天在天使主場投過癮，先發7局無失分，幫助天使以2：0擊敗皇家隊，他取得本...

MLB／皇家輸得心服 敵軍教頭：大谷翔平有巨大武器庫

天使隊今天以2：0擊敗皇家隊，大谷翔平先發7局無失分，加上此役僅被敲2安打在內，已經跨季連9場先發被敲3安以下，鬼神般的...

MLB／自己配球好好玩 大谷翔平談塞揚「還太早了」

今天再繳一張7局無失分好投後，大谷翔平本季的各項投球數據越來越鬼神，面對外界討論起塞揚的可能性，他連忙說：「還太早了」。

MLB／張育成擊球初速破百被攔截 打擊率跌破1成

紅襪隊今天以5：3逆轉擊敗釀酒人隊拿下二連勝，手感火燙的佛度戈（Alex Verdugo）敲出一發兩分砲，日籍好手吉田正...

MLB／完全比賽毀在「騎」上自家投手 小熊捕手：好想鑽進洞

小熊隊先發投手史邁利（Drew Smyly）步步逼近完全比賽，卻終結在一記軟弱的擊球，第8局他與捕手高姆斯（Yan Go...

MLB／大谷翔平寫五項鬼神數據 官網整理給你看

投完開季前5場先發，天使隊日籍好手大谷翔平的數據是防禦率0.64、被上壘率0.82，28局僅被敲出8支安打，直接成為塞揚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦