MLB／開季連20場開砲平紀錄 光芒再見轟續寫主場11連勝

開季戰績遙遙領先所有球隊的光芒今天於客場迎戰白襪打得辛苦，九上結束仍以5:7落後。沒想到最後一個半局靠著貝騰柯特(Christian Bethancourt)及洛伊(Brandon Lowe)接連開轟，僅用三個打席就改變戰局、帶走勝利，不只是延續開季至今主場11連勝，同時也追平大聯盟開季連20場開轟的團隊紀錄。

光芒隊首局就在拉米瑞茲(Harold Ramirez)兩分砲帶動下打了四分大局，這轟也讓光芒追平水手隊在2019年所創下開季連續場次開轟的紀錄。沒想到投手表現不力，在二、三局共掉六分，讓光芒隊整場比賽都處在苦苦追分的狀態。比賽後半段光芒鮮有攻勢，直到最後半局的反攻機會，先是靠著貝騰柯特的陽春砲追回一分，一壘有人之際，洛伊一棒掃出右外野大牆逆轉比賽，讓光芒驚險延續主場連勝紀錄。

BRANDON LOWE WALKS OFF BOMB!! pic.twitter.com/rPlXdq0XFE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年4月22日

此前打擊沒有建樹的洛伊說道，「這是一種很棒的感覺，老實說，這可能是我這輩子第一支再見安打，能用再見安打的方式帶走勝利總是很讚，若是全壘打那更是提升一個檔次」。光芒隊本季化身全聯盟最危險的長打部隊，賽前以42轟位居聯盟第一，今天再度將紀錄推進了三支。本季團隊的打擊三圍都領先各家球團，也是攻城掠地的最大武器。

「我們陣中有很多打者能造成傷害」，光芒總教練凱許(Kevin Cash)賽後也稱讚打線發威，「我對他們充滿信心，他們耐心選球、掌握球數優勢，並且製造高品質的擊球」。縱使本季先發輪值已有三人進入傷兵名單，包括即將要去動TJ手術的斯普林斯(Jeffrey Springs)，但光芒依然站穩陣腳，目前17勝3敗持續坐穩聯盟龍頭。