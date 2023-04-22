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MLB／皇家輸得心服 敵軍教頭：大谷翔平有巨大武器庫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
投手大谷已經跨季連9場先發被敲3安以下，鬼神般的成績，讓對方教頭也臣服。 美聯社
投手大谷已經跨季連9場先發被敲3安以下，鬼神般的成績，讓對方教頭也臣服。 美聯社

天使隊今天以2：0擊敗皇家隊，大谷翔平先發7局無失分，加上此役僅被敲2安打在內，已經跨季連9場先發被敲3安以下，鬼神般的成績，讓天使教頭尼文（Phil Nevin）都讚嘆，好險不用對到大谷；皇家教頭奎特拉羅（Matt Quatraro）則形容大谷擁有華麗的武器庫。

大谷此役以102球先發7局，僅被敲2安打、無失分，送出11次三振，而他從去年的最後4場登板到今年的5場出賽，已經跨季連續9場先發被敲安打在3支以下，為1901年以來「真先發投手」第2長紀錄，僅此於狄葛隆（Jacob deGrom）2021年的連10場。

這場好投之後，大谷翔平的防禦率降到0.64，被打擊率為0.092、每局被上壘率是0.82，數據超鬼神，尼文也忍不住笑稱：「他的橫掃球（sweeper）看起來根本打不到，我很高興我們不用面對大谷。」

儘管賽季才剛開始，外界已經開始好奇大谷爭取塞揚的可能性，而尼文對此回應：「喔！當然有可能。」

皇家教頭奎特拉羅則說大谷擁有多種武器，每次出賽，都讓人覺得特別，「他擁有巨大的武器庫，感覺只要他想，就能辦到任何事。」他指出大谷一開賽的連3K後，皇家打線在2到5局的攻擊才正要稍稍找到感覺，大谷就從第6局起開始端出曲球，破壞打者攻擊節奏。

皇家 大谷翔平

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