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MLB／開轟示意球迷們「安靜」 小葛雷諾挨觸身球伺候很不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾繞壘時用手勢示意洋基球迷安靜。 美聯社
小葛雷諾繞壘時用手勢示意洋基球迷安靜。 美聯社

旅美前幾季表現始終跌跌撞撞的菊池雄星本季表現穩定不少，今天對戰洋基隊再次繳出6局僅失一分的好投，其中三次三振有兩次是送給去年的美聯MVP賈吉(Aaron Judge)，加上賽前以「絕對不會加入洋基」言論引起討論的小葛雷諾開轟助陣，率領藍鳥隊在洋基客場首戰踢館成功。

菊池雄星去年轉戰藍鳥，首年高達5.19的防禦率可說是荒腔走板，ERA+(標準化防禦率)、每九局保送數、WAR(勝利貢獻指數)皆為生涯最差，即使賽季後段從牛棚出發也不見起色。休賽季他調整了原先的投球機制，變得更加簡潔，春訓時收到成效，防禦率和三振領先群雄，也成功爭取到先發輪值。

這場比賽菊池雄星主投六局僅挨卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)陽春砲失一分，連續兩場優質先發皆取得勝投，也是個人開季三連勝。菊池表示，「我認為，能夠不斷進攻打者並且保持這種心態，對我來說很重要」，面對曾在他手上開轟過兩次的賈吉，他兩度用變化球三振對手。

首局就轟出兩分砲的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)也是本場比賽致勝功臣之一，聲稱「這輩子絕對不會加入洋基」的他用行動表明自己的「反派身分」，「這是私人的事，必須要追溯到我的家庭，但我不會改變我的選擇」。在全壘打繞壘時，他也用手指摀住嘴巴示意球迷們「安靜」。

小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)今天開轟後遭觸身球，與對手不停爭執。 美聯社
小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)今天開轟後遭觸身球，與對手不停爭執。 美聯社

不知道是否受到這番言論影響，小葛雷諾在第九局的打席面對第一顆球就遭到93英里的觸身球伺候，他在走向一壘時不斷與投手威瑟(Greg Weissert)及一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)爭執，也為比賽增添了緊張氛圍。「我只是想支持我的隊友」，瑞佐賽後受訪時提到，「這顯然是一場意外，他卻一直盯著威瑟看。」

兩隊明日將續戰，由洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)迎戰馬諾亞(Alek Manoah)，馬諾亞休賽季曾稱有抹油疑雲的柯爾是「棒球史上最糟的作弊者」，兩位投手之間會擦出什麼火花引人矚目。

菊池雄星 Vladimir Guerrero Jr. Anthony Rizzo

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