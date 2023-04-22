MLB／判若兩人！菊池雄星三振賈吉振臂 自認最好一年

藍鳥隊今天在菊池雄星6局僅失1分的好投率領下，以6：1擊敗洋基隊，菊池雄星更兩度三振去年MVP賈吉（Aaron Judge），好表現不僅被大讚「判若兩人」，菊池雄星自己也說：「這是我感覺最好的一年。」

菊池雄星今天登版前就獲得小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩分砲支援，而他自己面對洋基打線，6局被敲出4支安打，但僅有2局下卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的陽春砲造成傷害，另有3次三振、2次保送，拿下本季第3勝，防禦率3.80。

菊池雄星3K有2K是賞給賈吉，6局上三振掉這位強打後更是興奮振臂，藍鳥官網記者馬瑟森（Keegan Matheson）放上這段影片說：「他今年在投手丘上看起來像另一個人。」球迷回應：「跟去年相比180度轉變」、「是因為留鬍子吧」。

Yusei Kikuchi with the big fist pump after striking out Aaron Judge.



He looks like a different man on the mound this year. #BlueJays pic.twitter.com/61oE5uxyMT — Keegan Matheson (@KeeganMatheson) 2023年4月22日

菊池雄星說：「這是我大聯盟第五年，但這可能是我從第一年以來，第一次感覺這麼好。」菊池第一年效力水手隊時先發了32場，繳出6勝11敗、防禦率5.46的成績，接下來起起伏伏，去年來到藍鳥隊第一年是6勝7敗、防禦率5.19。

菊池雄星的美女太太深津瑠美今天也到場為他加油，菊池生涯在洋基球場5場先發加上1次後援，防禦率僅1.91，為何能投這麼好？菊池說：「我指示攻擊打者，保持這樣的心態，我想這對我很重要。」