聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／判若兩人！菊池雄星三振賈吉振臂 自認最好一年
藍鳥隊今天在菊池雄星6局僅失1分的好投率領下，以6：1擊敗洋基隊，菊池雄星更兩度三振去年MVP賈吉（Aaron Judge），好表現不僅被大讚「判若兩人」，菊池雄星自己也說：「這是我感覺最好的一年。」
菊池雄星今天登版前就獲得小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩分砲支援，而他自己面對洋基打線，6局被敲出4支安打，但僅有2局下卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的陽春砲造成傷害，另有3次三振、2次保送，拿下本季第3勝，防禦率3.80。
菊池雄星3K有2K是賞給賈吉，6局上三振掉這位強打後更是興奮振臂，藍鳥官網記者馬瑟森（Keegan Matheson）放上這段影片說：「他今年在投手丘上看起來像另一個人。」球迷回應：「跟去年相比180度轉變」、「是因為留鬍子吧」。
Yusei Kikuchi with the big fist pump after striking out Aaron Judge.— Keegan Matheson (@KeeganMatheson) 2023年4月22日
He looks like a different man on the mound this year. #BlueJays pic.twitter.com/61oE5uxyMT
菊池雄星說：「這是我大聯盟第五年，但這可能是我從第一年以來，第一次感覺這麼好。」菊池第一年效力水手隊時先發了32場，繳出6勝11敗、防禦率5.46的成績，接下來起起伏伏，去年來到藍鳥隊第一年是6勝7敗、防禦率5.19。
菊池雄星的美女太太深津瑠美今天也到場為他加油，菊池生涯在洋基球場5場先發加上1次後援，防禦率僅1.91，為何能投這麼好？菊池說：「我指示攻擊打者，保持這樣的心態，我想這對我很重要。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言