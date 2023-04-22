MLB／比肩雙棲巨星傑克森 紐媒稱大谷像是「神話生物」

大谷翔平結束經典賽征途後，例行賽也維持好手感，不僅3天前扛出本季第四轟，投手端在今日對皇家又是一場7局11K無失分的完美演出，防禦率下降至0.82。完整二刀流的賽季步入第三年，他的表現仍持續進化，今天《紐約時報》就刊文報導，將他與棒足雙棲的球星傑克森(Bo Jackson)比較，盛讚他是「如同神話的生物」。

《紐約時報》今天以「當大谷翔平是什麼感覺？只有傑克森知道」為題，比較了這兩名雙棲巨星的不凡生涯。傑克森是體壇史上雙棲最成功的球員之一，不管是在MLB或是NFL都有傑出表現。他在1989年入選大聯盟全明星，隔年又入選了NFL全明星隊，是史上唯一在北美四大職業運動中獲得兩項不同全明星的選手，更曾被ESPN譽為是史上最佳運動員。

打者翔平今日在最後一打席敲安，終結連12打數掛蛋的小低潮。 美聯社

在大聯盟擔任分析師的古比查(Mark Gubicza)過去效力皇家隊時曾是傑克森的隊友，他表示傑克森認識大谷，也希望能看到這兩名球星會面。「我曾經開玩笑問過傑克森：『你覺得你可以做到(投球)嗎？』，他說：『當然，只要我想的話』，看過他的傳球臂力，我對這番話深信不疑」，古比查說道，「看著大谷，讓我想到我對傑克森的評價：速度與力量。」

古比查也提到，如果要給大谷一個現代化的模板，那會是洋基王牌柯爾(Gerrist Cole)及MVP強打哈波(Bryce Harper)的綜合體，「他想成為每個人都會永遠討論的人」，身為投手的古比查對大谷的紀律感到不可思議，「不是『嘿看著我有多棒』的方式，而是『讓我們看能做到什麼』。」

曾替傑克森出過個人傳記的帕曼(Jeffrey Perlman)也表示在體育的世界，大谷及傑克森的出現都如同神話。「大谷正做著我們從沒看過的事情，超越了我們在影像世界中擁有的一切事物。」