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MLB／就想在紐約當反派 小葛雷諾：死都不會加入洋基

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小葛雷諾再次表明心志，至死都不會加入洋基的想法並未動搖。 美聯社
小葛雷諾再次表明心志，至死都不會加入洋基的想法並未動搖。 美聯社

藍鳥隊今天起作客洋基主場進行3連戰，當家球星小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）再次表明心志，至死都不會加入洋基的想法並未動搖。

小葛雷諾過去在季外的訪問中就曾吐露，在加拿大以外的城市最愛紐約，但他的原因是「因為我喜歡擊碎（crush）紐約球迷、紐約洋基」，近一步被問到未來加入洋基的可能性，他明確回應：「不會，死也不會。」

趁著這波3連戰作客紐約，小葛雷諾也被問到過去這段訪談，他回應：「這是私事，與我的家人有關，我不會加入洋基，這是我的決定，而且絕對不會改變。」

不會披上洋基戰袍，和不想在洋基球場打球是兩回事，小葛雷諾就強調，從小就夢想在洋基球場出賽，「這一直都是我想來的球場，我想在這裡表現、想在這裡揮棒。」儘管以客隊球員身分在此處出賽，無法享受球迷的擁戴，「我會說那很正常，他們會支持自己的球隊，如果我打得好，他們鐵定不會支持我。」

小葛雷諾 Vladimir Guerrero Jr.

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