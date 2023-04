MLB／阿隆索開季20場9轟超賈吉 以此速度將平單季73轟紀錄

邦茲(Barry Bonds)過去轟出的單季73發全壘打,被認為是遙不可及的紀錄,但根據韓媒估算,大都會隊阿隆索(Pete Alonso)本季將有機會挑戰這個障礙。

阿隆索在新人年就展現恐怖的火力,擊出53發全壘打,雖然之後幾個賽季並未維持這個成績,但仍被視為聯盟最有威力的砲手之一。隊友麥尼爾(Jeff McNeil)便曾表示,阿隆索有能力超越去年的賈吉(Aaron Judge),轟出60發以上的全壘打。

不過,不只是賈吉的62發全壘打,人們期望阿隆索能製造更偉大的紀錄。《Naver Sports》的文章表示,阿隆索目前出賽20場便已敲出9轟,若他能維持相同效率,則在162場例行賽結束後,全壘打支數將剛好達到邦茲的73支。

文章也提到,賈吉去年之所以能創下新猷,很大一部分是因為身體維持足夠強度,在最後一個月還能敲出11轟,整季僅缺席五場比賽。而身體健康正好也是阿隆索的強項,他過往只在2021年,因右手扭傷進入10天傷兵名單,上季與新人年也出賽了160場以上,可以說是「鐵人」般的存在。

若阿隆索最終真的擊出夢幻般的73發全壘打,那他的地位不僅將追平,甚至會超越邦茲,畢竟後者的紀錄因禁藥疑雲,已在球迷心中被打上了星號。

Pete Alonso retakes the home run lead with his 9th of the season! pic.twitter.com/IoJWtXR1W1