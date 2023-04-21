MLB／阿隆索開季20場9轟超賈吉 以此速度將平單季73轟紀錄

邦茲（Barry Bonds）過去轟出的單季73發全壘打，被認為是遙不可及的紀錄，但根據韓媒估算，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）本季將有機會挑戰這個障礙。

阿隆索在新人年就展現恐怖的火力，擊出53發全壘打，雖然之後幾個賽季並未維持這個成績，但仍被視為聯盟最有威力的砲手之一。隊友麥尼爾（Jeff McNeil）便曾表示，阿隆索有能力超越去年的賈吉（Aaron Judge），轟出60發以上的全壘打。

不過，不只是賈吉的62發全壘打，人們期望阿隆索能製造更偉大的紀錄。《Naver Sports》的文章表示，阿隆索目前出賽20場便已敲出9轟，若他能維持相同效率，則在162場例行賽結束後，全壘打支數將剛好達到邦茲的73支。

文章也提到，賈吉去年之所以能創下新猷，很大一部分是因為身體維持足夠強度，在最後一個月還能敲出11轟，整季僅缺席五場比賽。而身體健康正好也是阿隆索的強項，他過往只在2021年，因右手扭傷進入10天傷兵名單，上季與新人年也出賽了160場以上，可以說是「鐵人」般的存在。

若阿隆索最終真的擊出夢幻般的73發全壘打，那他的地位不僅將追平，甚至會超越邦茲，畢竟後者的紀錄因禁藥疑雲，已在球迷心中被打上了星號。