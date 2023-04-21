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MLB／5個打席沒上壘 塔提斯回歸首安再等等

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯在五個打數中扎實擊球，可惜結果不如意。 美聯社
塔提斯在五個打數中扎實擊球，可惜結果不如意。 美聯社

經歷一年空窗期後，教士隊明星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日對上響尾蛇隊比賽中重返大聯盟，但在5個打數中並無建樹。

塔提斯今日以第一棒右外野手身分出賽，第一個打席，他收到正反交雜的呼聲，並在兩好兩壞時，被一顆137公里左右的偏低卡特球吊中，揮空出局。三局上，第二個打席，又是在兩好兩壞下，塔提斯再度出棒攻擊相同位置卡特球，最後形成游擊滾地球出局。

五局上，第三個打席，塔提斯在陷入2好0壞的情況下，硬是選到滿球數，可惜最後擊出右外野平飛球遭到接殺。七局上，塔提斯第四次站上打擊區，在被搶到第一顆好球數下，遭到投手連續三顆指叉球伺候，塔提斯最終忍不住出棒，揮空出局。

九局上，也是塔提斯最後一次上場打擊，他在一次自打球後，揮出一支左外野方向扎實的平飛球，可惜最終仍未能落地，遭到台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）接殺，結束今天的打擊任務。

雖在5次機會中皆未能上壘，但塔提斯在過程中不乏有界外全壘打、平飛球等扎實擊球出現，因此很可能在明日再戰響尾蛇時，揮出睽違一年的安打。

MLB 教士 響尾蛇 塔提斯

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