MLB／5個打席沒上壘 塔提斯回歸首安再等等

經歷一年空窗期後,教士隊明星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)在今日對上響尾蛇隊比賽中重返大聯盟,但在5個打數中並無建樹。

塔提斯今日以第一棒右外野手身分出賽,第一個打席,他收到正反交雜的呼聲,並在兩好兩壞時,被一顆137公里左右的偏低卡特球吊中,揮空出局。三局上,第二個打席,又是在兩好兩壞下,塔提斯再度出棒攻擊相同位置卡特球,最後形成游擊滾地球出局。

五局上,第三個打席,塔提斯在陷入2好0壞的情況下,硬是選到滿球數,可惜最後擊出右外野平飛球遭到接殺。七局上,塔提斯第四次站上打擊區,在被搶到第一顆好球數下,遭到投手連續三顆指叉球伺候,塔提斯最終忍不住出棒,揮空出局。

九局上,也是塔提斯最後一次上場打擊,他在一次自打球後,揮出一支左外野方向扎實的平飛球,可惜最終仍未能落地,遭到台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)接殺,結束今天的打擊任務。

雖在5次機會中皆未能上壘,但塔提斯在過程中不乏有界外全壘打、平飛球等扎實擊球出現,因此很可能在明日再戰響尾蛇時,揮出睽違一年的安打。

