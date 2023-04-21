MLB／官網看好5球員挑戰40轟40盜 台美混血卡洛爾入列

隨著今年壘包加大及牽制次數限制新規上路，本季盜壘嘗試及成功次數都大幅提升。大聯盟官網看好勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）及太空人外野手塔克（Kyle Tucker）等球星能挑戰單季40轟、40盗，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）也被點名。

大聯盟歷史上只有4名球員達成單季40轟40盜的成就，1998年運動家隊坎塞柯（Jose Canseco）42轟40盜成為史上第1位達成的球員，另外3名依序為1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2006年索里安諾（Alfonso Soriano）。

亞古納2019年出賽156場，敲出41轟，37次盜壘成功，成為史上最年輕單季35轟35盜的選手。2021年亞古納花82場比賽達成24轟17盜，不過後來因韌帶撕裂賽季報銷。

亞古納本季出賽19場，雖有8次盜壘成功，但僅敲出3轟。不過官網報導樂觀指出，夏天的氣候應該有助於提升全壘打產量。

太空人隊塔克是另一名可能人選，他去年敲出30轟，25次盜壘成功，值得一提的是他生涯盜壘成功率達87.7%。不過塔克目前出賽19場，僅有4轟4盜。

官網還點名3名球員，包括卡洛爾（4轟7盜）、水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、太空人隊潘尼亞（Jeremy Pena）。