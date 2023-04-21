MLB／海盜隊花樣多！MVP得皮卡丘玩偶 開轟拿劍慶祝

海盜隊本季打出新氣象，今天以4：3擊敗紅人後，戰績13勝7敗暫居國聯中區第2。先發投手康崔拉斯（Roansy Contreras）賽後獲選MVP，也得到一隻穿著海盜球衣的可愛皮卡丘玩偶。

康崔拉斯先發今天主投6.2局僅失1分，送出8次三振，海盜先發輪值已連10場投出優質先發，是2015年以來隊史最長紀錄。康崔拉斯本場使用93球中，有50球是滑球，對此海盜捕手賀吉斯（Austin Hedges）解釋，「現代棒球就是盡可能讓球旋轉，球數領先時能投出致命的滑球，就能在這聯盟中生存。」

對於自己今天的表現，康崔拉斯賽後說道：「滑球作為我的第二顆球種，現在投起來很舒適，讓我有信心在任何情況下使用它。」康崔拉斯賽後獲得皮卡丘娃娃，並留下合影，對此他表示：「這就像一座獎杯，只要在比賽中表現出色，就能得到這隻皮卡丘。」

The Pirates have a Pikachu that they give to players whenever they perform well. Yeah, vibes are gr8. pic.twitter.com/wdbbWXN4ai — Justice delos Santos (@justdelossantos) 2023年4月21日

今年各隊開始出現千奇百怪的慶祝方式，包括天使隊的武士盔、釀酒人隊的起司頭等等。海盜打者擊出全壘打回到休息室後，會用假劍模仿電影裡的海盜，做為慶祝方式。