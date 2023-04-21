MLB／千賀滉大5局失4分仍奪勝 阿隆索平隊史全壘打紀錄

大都會打線今天面對巨人轟出3發全壘打，灌進9分，加上日籍強投千賀滉大主投5局失4分的表現下，終場大都會以9：4擊敗巨人，收下近8戰的第7勝。

大都會巨砲阿隆索（Pete Alonso）賽前已連3戰未開轟，今天4局上轟出兩分砲，為大都會先馳得點，這是本季第9轟，再度獨居大聯盟全壘打王。阿隆索也追平隊史3、4月最多全壘打紀錄。

It's outta here!



Pete Alonso's 9th homer of the year gives the Mets a 2-0 lead! pic.twitter.com/20sxZ26za4 — SNY (@SNYtv) 2023年4月21日

阿隆索賽後直言自己的打擊狀態非常好，「現在感覺都在控制之中，我能選掉邊邊角角的球，掌握自己鎖定的球路。我的揮棒決定和擊球品質非常好，總結來說，我現在打得非常好。」

千賀前4局只被打1支安打，1分未失，第5局卻被敲薩博爾（Blake Sabol）、韋德 （LaMonte Wade Jr.）各敲1支陽春砲，隨後控球出現問題，又被敲出安打，最終該局共失掉4分。

儘管第5局結果不理想，但千賀仍收下本季第3勝。他賽後受訪時表示，「我覺得今天投得還不錯，但對手仍掌握那些球，這是需要解決的問題。」

雖然大都會狀態火熱，但分區龍頭勇士昨天才被教士終結8連勝，目前大都會仍落後勇士1.5場勝差。