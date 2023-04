MLB／天使折翼！大物捕手左肩遇傷 上壘後掩面哭泣離場

天使隊稍早以3:9敗給洋基隊,不過,在比賽過程中,他們卻收到比輸球更大的噩耗,也就是大物捕手歐霍普(Logan O'Hoppe)的傷退,明日大谷先發主投的比賽,勢必得和新捕手搭配。

作為天使隊史最年輕的開幕戰先發捕手,歐霍普開季以來表現不俗,已敲出四發全壘打,也站穩了這一位置。然而,他雖然在今日比賽九局上半時,敲出一支車布邊安打,第一時間卻因左肩膀劇痛而坐在原地、無法跑壘。

即便歐霍普最終仍跑上壘包,形成一支一壘安打,但過於疼痛的左肩膀,令他沮喪的將頭盔摔在地上,並開始掩面哭泣,最終提前退場。賽後,根據MLB官網,歐霍普心情仍難以平復,沮喪地說:「同樣的事發生在波士頓,我感覺背後砰的一聲。」並表示過幾天會再進行評估,「最困難的地方在於,我去年盡我所能地想避免發生這種事,只希望狀況不會太嚴重。」

對此,總教練奈文同樣遺憾,「這跟在波士頓發生的事情很像,這是新的傷,我們會諮詢醫生了解狀況。」也提到歐霍普在場上的反應,「你們看到他展現的情緒,是因為他在乎這支球隊、不想錯過任何時刻。」

歐霍普傷退後,泰斯(Matt Thaiss)最有可能接任先發捕手位置,華力克(Chad Wallach)則是做為後備捕手的選項,大谷明日先發勢必會有新搭檔。

Game Note:

Angels' Logan O'Hoppe exits game with left shoulder pain in the 9th inning in New York. To locker room for med eval.

Feel better soon Logan!#OHoppe #Angels #LAAvsNYY #GoHalos pic.twitter.com/dvArYBmn3V