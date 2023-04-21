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MLB／天使折翼！大物捕手左肩遇傷 上壘後掩面哭泣離場

聯合新聞網／ 綜合報導
歐霍普帶傷上壘後難掩失落，掩面哭泣。 法新社
歐霍普帶傷上壘後難掩失落，掩面哭泣。 法新社

天使隊稍早以3：9敗給洋基隊，不過，在比賽過程中，他們卻收到比輸球更大的噩耗，也就是大物捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的傷退，明日大谷先發主投的比賽，勢必得和新捕手搭配。

作為天使隊史最年輕的開幕戰先發捕手，歐霍普開季以來表現不俗，已敲出四發全壘打，也站穩了這一位置。然而，他雖然在今日比賽九局上半時，敲出一支車布邊安打，第一時間卻因左肩膀劇痛而坐在原地、無法跑壘。

即便歐霍普最終仍跑上壘包，形成一支一壘安打，但過於疼痛的左肩膀，令他沮喪的將頭盔摔在地上，並開始掩面哭泣，最終提前退場。賽後，根據MLB官網，歐霍普心情仍難以平復，沮喪地說：「同樣的事發生在波士頓，我感覺背後砰的一聲。」並表示過幾天會再進行評估，「最困難的地方在於，我去年盡我所能地想避免發生這種事，只希望狀況不會太嚴重。」

對此，總教練奈文同樣遺憾，「這跟在波士頓發生的事情很像，這是新的傷，我們會諮詢醫生了解狀況。」也提到歐霍普在場上的反應，「你們看到他展現的情緒，是因為他在乎這支球隊、不想錯過任何時刻。」

歐霍普傷退後，泰斯（Matt Thaiss）最有可能接任先發捕手位置，華力克（Chad Wallach）則是做為後備捕手的選項，大谷明日先發勢必會有新搭檔。

MLB 天使 洋基

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