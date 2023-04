MLB／才剛從內野轉戰外野 洋基工具人兩美技震驚先發投手

洋基隊中外野手今日屢次在防區上演美技,連先發投手柯特斯(Nestor Cortes)都佩服不已,更令人驚訝的是,這名野手居然是才剛轉行的基納法利法(Isiah Kiner-Falefa)。

雖然基納法利法過往便是一名工具人,但他的崗位一直都侷限在內野防區,直到本季才正式轉行、拿起外野手套。今日,在四局上球隊以五分領先天使隊時,面對一顆迎面而來的飛球,基納法利法一開始因下午的陽光,導致判斷出現延遲,但他隨即修正並向前衝刺,以華麗撲接沒收安打。

見到如此美技,站在投手丘上的柯特斯不禁舉起雙手為其喝采。賽後,他如此稱讚基納法利法,「在那樣的陽光之下,能完成美技很不可思議。我沒有在這座球場站過外野,但根據他的判斷,我猜在那邊很難看到球。」

不過,基納法利法卻認為,他在下局的另一個撲接更具影響力,並透漏這些美技都是初體驗,「這些接殺都是新的,我從沒在外野做過撲接或類似動作。能第一次在洋基球場做這些事情,對我來說非常酷。」

雖本季打擊率僅一成出頭,基納法利法今日卻於七局下敲出帶有兩分打點的安打,再加上固若金湯的守備,他可以說是本場比賽最大亮點之一。

