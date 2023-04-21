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MLB／才剛從內野轉戰外野 洋基工具人兩美技震驚先發投手

聯合新聞網／ 綜合報導
基納法利法今日守備相當精采。 法新社
基納法利法今日守備相當精采。 法新社

洋基隊中外野手今日屢次在防區上演美技，連先發投手柯特斯（Nestor Cortes）都佩服不已，更令人驚訝的是，這名野手居然是才剛轉行的基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。

雖然基納法利法過往便是一名工具人，但他的崗位一直都侷限在內野防區，直到本季才正式轉行、拿起外野手套。今日，在四局上球隊以五分領先天使隊時，面對一顆迎面而來的飛球，基納法利法一開始因下午的陽光，導致判斷出現延遲，但他隨即修正並向前衝刺，以華麗撲接沒收安打。

見到如此美技，站在投手丘上的柯特斯不禁舉起雙手為其喝采。賽後，他如此稱讚基納法利法，「在那樣的陽光之下，能完成美技很不可思議。我沒有在這座球場站過外野，但根據他的判斷，我猜在那邊很難看到球。」

不過，基納法利法卻認為，他在下局的另一個撲接更具影響力，並透漏這些美技都是初體驗，「這些接殺都是新的，我從沒在外野做過撲接或類似動作。能第一次在洋基球場做這些事情，對我來說非常酷。」

雖本季打擊率僅一成出頭，基納法利法今日卻於七局下敲出帶有兩分打點的安打，再加上固若金湯的守備，他可以說是本場比賽最大亮點之一。

MLB 洋基 天使

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