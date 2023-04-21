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MLB／12年來首度守游擊演雙殺 「生子後」貝茲：夢想成真
本周對道奇球星貝茲（Mookie Betts）來說十分幸福，他的第2位小孩剛出生，歸隊後第一場就完成夢想，鎮守游擊防區，還上演雙殺美技。
道奇今天作客小熊主場，兩隊前8局戰成2：2平手。9局上道奇奧特曼（James Outman）敲出滿貫砲一棒擊沉，幫助道奇以6：2擊敗小熊。
JAMES OUTMAN'S GRAND SLAM GIVES THE DODGERS THE LEAD IN THE NINTH‼️— SportsCenter (@SportsCenter) 2023年4月21日
(via @Dodgers)pic.twitter.com/24zcofRaOf
貝茲本場比賽沒有先發，他在7局上代打先發游擊手威廉斯（Luke Williams），7局下也順勢站上游擊防區。不過他直到8局下0出局一、二壘有人的情況下，才出現守備機會，對方打者擊出游擊方向滾地球，他攔下後自踩壘包傳向一壘，完成雙殺守備。
Dodgers SS Mookie Betts with the 6-3 double play! 👏— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年4月21日
(via @Dodgers)pic.twitter.com/k4XtiDHkjH
貝茲賽後受訪時直言夢想成真，「我以游擊手的身分被選進聯盟，但自從2011年就沒守過了。這個地方真的很有趣，我很開心我們贏球了。」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則盛讚貝茲的職業態度，「今晚我要給貝茲很多讚賞，他才剛生完孩子就願意參加比賽。他做出非常精彩的防守，這說明他出色的運動能力，這對我們來說會是一大助力。」
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