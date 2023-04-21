MiLB／鄭宗哲敲雙安4度上壘 還跑出2盜壘

美職小聯盟海盜隊高階1A的鄭宗哲今天手感回溫，6個打席4度上壘，敲出2支安打，還跑出2次盜壘，助球隊大比分獲勝；另一場費城人隊高階1A的李灝宇則是4打數有1支安打。

海盜隊高階1A今天對上紅襪隊高階1A的賽事，鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守游擊，1局下就敲出一壘安打開啟球隊攻勢，鄭宗哲還接連發動2次盜壘，一路上到三壘，最後球隊單局得了6分，鄭宗哲在該局第2次上場遭到三振。

鄭宗哲在4局下選到保送上壘，最後跑回本壘得分；5局下擊出中外野飛球出局，6局下則是因捕手妨礙打擊上壘；8局下在一壘有人時，鄭宗哲再敲出安打，最後也跑回本壘得分，終場海盜隊高階1A就以16比6擊敗紅襪隊高階1A。

鄭宗哲雖然前幾場比賽手感降溫，不過此戰繳出精彩表現，總計6個打席，4打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回3分，目前打擊率2成79。

另外一場高階1A的賽事，費城人隊的李灝宇先發打第2棒、守二壘，在5局上三壘有人時敲出二壘安打，帶有1分打點。總計李灝宇4打數敲出1支安打，目前打擊率2成50。