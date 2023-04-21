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MLB／從「怪力男」變「院長」 史丹頓自己也難以接受

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓近日又進入了傷兵名單。 法新社
史丹頓近日又進入了傷兵名單。 法新社

洋基隊「怪力男」史丹頓近年傷病頻傳，近期又再次進入傷兵名單，且至少要缺陣4~6周，不僅使粉絲相當失望，本人的自責之心也在採訪中顯露無遺。

在2017年狂轟59發全壘打，囊括銀棒獎、國聯MVP等獎項後，史丹頓於休賽季經由交易風光披上條紋球衣，被期待能與「法官」賈吉（Aaron Judge）等人扛起球隊未來。

沒想到，史丹頓除了首年出賽158場之外，其他賽季都難以健康打完整季，分別受過二頭肌、股四頭肌、小腿肌、阿基里斯腱、腿筋等傷勢，表現也隨之下滑，過去兩季出賽139與110場已是相對健康。

雖然史丹頓在開季以來保持不錯手感，在13場比賽中敲出四轟、11打點，可惜日前又遭遇腿筋二級扭傷，預計得缺陣4到6周。對於再次回到傷兵名單，史丹頓在受訪時，表示他的自我懷疑及失望難以言喻，「這樣的受傷頻率讓人無法接受，這支球隊仰賴我，我不能讓傷病一再發生，使我的球隊處在一個艱難情況。」

由於當初與馬林魚隊簽下的13年長約，要到2028年才會有球隊選擇權，洋基想脫手並不容易，只能期望這名「怪力男」未來回歸後能保持健康，別再當「院長」。

MLB 史丹頓

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