MLB／從「怪力男」變「院長」 史丹頓自己也難以接受

洋基隊「怪力男」史丹頓近年傷病頻傳,近期又再次進入傷兵名單,且至少要缺陣4~6周,不僅使粉絲相當失望,本人的自責之心也在採訪中顯露無遺。

在2017年狂轟59發全壘打,囊括銀棒獎、國聯MVP等獎項後,史丹頓於休賽季經由交易風光披上條紋球衣,被期待能與「法官」賈吉(Aaron Judge)等人扛起球隊未來。

沒想到,史丹頓除了首年出賽158場之外,其他賽季都難以健康打完整季,分別受過二頭肌、股四頭肌、小腿肌、阿基里斯腱、腿筋等傷勢,表現也隨之下滑,過去兩季出賽139與110場已是相對健康。

雖然史丹頓在開季以來保持不錯手感,在13場比賽中敲出四轟、11打點,可惜日前又遭遇腿筋二級扭傷,預計得缺陣4到6周。對於再次回到傷兵名單,史丹頓在受訪時,表示他的自我懷疑及失望難以言喻,「這樣的受傷頻率讓人無法接受,這支球隊仰賴我,我不能讓傷病一再發生,使我的球隊處在一個艱難情況。」

由於當初與馬林魚隊簽下的13年長約,要到2028年才會有球隊選擇權,洋基想脫手並不容易,只能期望這名「怪力男」未來回歸後能保持健康,別再當「院長」。

Giancarlo Stanton on his hamstring injury: “The disbelief and disappointment is hard to put into words.” Said the team relies on him and called his absence “unacceptable.”

Giancarlo Stanton was really honest and gloomy in speaking about his most recent injury and injury history.



Stanton: “It’s unacceptable, this often, right now. The team relies on me I can't have this continue to happen and put us in a really tough spot.”