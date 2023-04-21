快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

MLB／白襪終結者漢崔克斯宣布抗癌成功 已恢復部分訓練

聯合新聞網／ 綜合報導
漢崔克斯。 美聯社
漢崔克斯。 美聯社

白襪隊明星終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）1月時被診斷出罹患癌症，經歷3個多月化療後，今天宣布自己抗癌成功的消息。

漢崔克斯在1月透露自己被診斷出非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），經過3個月積極治療後，今天他在個人IG發布自己走出醫院，以及訓練的影片，指出自己沒有癌症了。

漢崔克斯本季沒有經歷春訓，據大聯盟官網報導指出，漢崔克斯治療期間仍會在感覺不錯時，進行長距離的投球訓練，甚至牛棚練投。

白襪總管哈恩（Rick Hahn）也期待漢崔克斯的回歸，「他沒有失去一絲一毫的競爭心態，無論是對抗癌症，還是努力恢復狀態重返球隊。我認為他能為大家提供健康的觀點。」不過哈恩指出，漢崔克斯距離復出還有一些醫療及棒球部分的障礙需克服。

2021年漢崔克斯與白襪簽下一張3年5400萬美元的合約後，連2年入選明星賽，共累積75次救援成功，主投128.2局送出198次三振，防禦率2.66。

白襪

相關新聞

MLB／張育成「爸」氣回歸敲兩分砲 送給此生與前世情人

張育成迎接第二胎誕生後回歸，今天以兩分砲作為送給「前世情人」的禮物，第5局炸裂一發兩分砲，也是他的本季第2轟，幫助紅襪隊...

MLB／被放棄的二刀流夢…柯爾、賈吉看大谷回憶那些年

天使今天以3：9輸給洋基隊，大谷翔平3打數沒有安打，以10打數1安打結束紐約之旅。紐約媒體詢問洋基隊投打雙雄柯爾（Ｇer...

MLB／大聯盟認定使用外部物質 薛則遭禁賽10場不上訴

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）昨天疑似「抹油」遭驅逐出場，大聯盟今天公布處以禁賽10場，代表認定薛則有使用...

MLB／天使只要一數據滑落 美媒：大谷翔平一定會離開

大谷翔平今年季後將成為自由之身，未來動向一直是外界關注焦點，ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，只要天使隊失...

MLB／「瘋邦」不再瘋 響尾蛇DFA邦賈納甘願認賠了

綽號「瘋邦」的邦賈納（Madison Bumgarner）本季狀況依舊低迷，在經歷了四場不如意的先發投球後，於稍早被響尾蛇隊DFA(指定讓渡)。 邦賈納MLB生涯前十年皆為巨人隊效力，在這段時間

MLB／白襪終結者漢崔克斯宣布抗癌成功 已恢復部分訓練

白襪隊明星終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）1月時被診斷出罹患癌症，經歷3個多月化療後，今天宣布自己抗癌成功的消息。 漢崔克斯在1月透露自己被診斷出非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgk

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦