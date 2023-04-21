MLB／白襪終結者漢崔克斯宣布抗癌成功 已恢復部分訓練

白襪隊明星終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）1月時被診斷出罹患癌症，經歷3個多月化療後，今天宣布自己抗癌成功的消息。

漢崔克斯在1月透露自己被診斷出非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），經過3個月積極治療後，今天他在個人IG發布自己走出醫院，以及訓練的影片，指出自己沒有癌症了。

漢崔克斯本季沒有經歷春訓，據大聯盟官網報導指出，漢崔克斯治療期間仍會在感覺不錯時，進行長距離的投球訓練，甚至牛棚練投。

白襪總管哈恩（Rick Hahn）也期待漢崔克斯的回歸，「他沒有失去一絲一毫的競爭心態，無論是對抗癌症，還是努力恢復狀態重返球隊。我認為他能為大家提供健康的觀點。」不過哈恩指出，漢崔克斯距離復出還有一些醫療及棒球部分的障礙需克服。

2021年漢崔克斯與白襪簽下一張3年5400萬美元的合約後，連2年入選明星賽，共累積75次救援成功，主投128.2局送出198次三振，防禦率2.66。