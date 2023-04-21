MLB／解禁重返大聯盟 塔提斯：像是站在世界頂端

在經歷了多災多難的2022年、開季於小聯盟韜光養晦服完球監後，教士隊少主塔提斯（Fernando Tatis Jr.）終於在今日重返MLB，面對響尾蛇隊先發打第一棒，他也表示自己「110%準備好了」。

教士隊在2021年確立了以塔提思維未來核心的地位，春訓期間與他簽下一筆14年3.4億美元的「銅像合約」，他也立即打出生涯年，該季狂掃42發全壘打，季末在國聯MVP排行第三名、銀棒獎奪二連霸。

沒想到2022年塔提斯開始衰事纏身，先在休賽季因摩托車意外傷到手腕，又在八月時因使用的皮膚藥含有禁藥，遭大聯盟禁賽80場，這使得他上賽季留下一片空白。本季塔提斯在3A復健並度過禁賽期，期間雖一度被對手以「作弊仔」抨擊，但他仍展現出超越層級的實力，在七場比賽裡敲出七轟，狂掃15分打點。

在3A繳出屠殺表現，教士在解禁後馬上將塔提斯拉上大聯盟，並在今日對上響尾蛇隊的比賽中，擔綱第一棒右外野手的職責。對於睽違一年的回歸，塔提斯接受MLB官網採訪，開心地表示，「今晚能上去打棒球的感覺，就像站在世界之巔一樣。」

本季才轉戰教士和塔提斯當隊友的波賈茲(Xander Bogaerts)，雖然搶走了對方的游擊位置，仍很期待和這名新生代球星一起打球，「你可以感受到大家都在談論他，期待他回到場上，他就是這世代的久違的超級球星，我很高興他和我同隊。」

不過教士目前僅9勝11負，與季初外界預期的「冠軍熱門」尚有一段差距，但在塔提斯回歸後，他們的恐怖打線正式合體，將對國聯局勢造成不小動盪。

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