MLB／解禁重返大聯盟 塔提斯：像是站在世界頂端

在經歷了多災多難的2022年、開季於小聯盟韜光養晦服完球監後,教士隊少主塔提斯(Fernando Tatis Jr.)終於在今日重返MLB,面對響尾蛇隊先發打第一棒,他也表示自己「110%準備好了」。

教士隊在2021年確立了以塔提思維未來核心的地位,春訓期間與他簽下一筆14年3.4億美元的「銅像合約」,他也立即打出生涯年,該季狂掃42發全壘打,季末在國聯MVP排行第三名、銀棒獎奪二連霸。

沒想到2022年塔提斯開始衰事纏身,先在休賽季因摩托車意外傷到手腕,又在八月時因使用的皮膚藥含有禁藥,遭大聯盟禁賽80場,這使得他上賽季留下一片空白。本季塔提斯在3A復健並度過禁賽期,期間雖一度被對手以「作弊仔」抨擊,但他仍展現出超越層級的實力,在七場比賽裡敲出七轟,狂掃15分打點。

在3A繳出屠殺表現,教士在解禁後馬上將塔提斯拉上大聯盟,並在今日對上響尾蛇隊的比賽中,擔綱第一棒右外野手的職責。對於睽違一年的回歸,塔提斯接受MLB官網採訪,開心地表示,「今晚能上去打棒球的感覺,就像站在世界之巔一樣。」

本季才轉戰教士和塔提斯當隊友的波賈茲(Xander Bogaerts),雖然搶走了對方的游擊位置,仍很期待和這名新生代球星一起打球,「你可以感受到大家都在談論他,期待他回到場上,他就是這世代的久違的超級球星,我很高興他和我同隊。」

不過教士目前僅9勝11負,與季初外界預期的「冠軍熱門」尚有一段差距,但在塔提斯回歸後,他們的恐怖打線正式合體,將對國聯局勢造成不小動盪。

