MLB／「瘋邦」不再瘋 響尾蛇DFA邦賈納甘願認賠了

綽號「瘋邦」的邦賈納（Madison Bumgarner）本季狀況依舊低迷，在經歷了四場不如意的先發投球後，於稍早被響尾蛇隊DFA(指定讓渡)。

邦賈納MLB生涯前十年皆為巨人隊效力，在這段時間內，雖然他並未獲得任何投手獎項，不過仍屢次出現在塞揚獎排行名單，更在季後賽脫胎換骨為「瘋邦」，是巨人能締造偶數年王朝的關鍵，讓響尾蛇在2019年底在自由市場上與他簽下一筆5年8500萬美元合約。

然而，來到亞利桑那後，邦加納壓制力不再，過去三年的ERA+皆低於聯盟平均，在本季的四場先發更留下難堪的0勝3負、防禦率10.26成績。壓垮駱駝德最後一根稻草，是邦賈納在昨天對紅雀隊先發三局就丟掉了7分，讓響尾蛇終於失去耐心，決定與他分道揚鑣。

在釋出邦賈納後，響尾蛇往後仍須負擔他超過3400萬美元的薪資，對此，總經理哈森（Mike Hazen）表示，「錢並不是我們做決定的依據，我們必須贏球，球隊希望輪值五個人可以堅守他們的崗位、提供我們穩定性。」

在少了邦賈納後，目前暫以11勝8負暫居國聯西區第一的響尾蛇，或許會拉上重點新秀普福特(Brandon Pfaadt)或是左投亨利(Tommy Henry)頂上輪值。