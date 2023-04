MLB／「瘋邦」不再瘋 響尾蛇DFA邦賈納甘願認賠了

綽號「瘋邦」的邦賈納(Madison Bumgarner)本季狀況依舊低迷,在經歷了四場不如意的先發投球後,於稍早被響尾蛇隊DFA(指定讓渡)。

邦賈納MLB生涯前十年皆為巨人隊效力,在這段時間內,雖然他並未獲得任何投手獎項,不過仍屢次出現在塞揚獎排行名單,更在季後賽脫胎換骨為「瘋邦」,是巨人能締造偶數年王朝的關鍵,讓響尾蛇在2019年底在自由市場上與他簽下一筆5年8500萬美元合約。

然而,來到亞利桑那後,邦加納壓制力不再,過去三年的ERA+皆低於聯盟平均,在本季的四場先發更留下難堪的0勝3負、防禦率10.26成績。壓垮駱駝德最後一根稻草,是邦賈納在昨天對紅雀隊先發三局就丟掉了7分,讓響尾蛇終於失去耐心,決定與他分道揚鑣。

在釋出邦賈納後,響尾蛇往後仍須負擔他超過3400萬美元的薪資,對此,總經理哈森(Mike Hazen)表示,「錢並不是我們做決定的依據,我們必須贏球,球隊希望輪值五個人可以堅守他們的崗位、提供我們穩定性。」

在少了邦賈納後,目前暫以11勝8負暫居國聯西區第一的響尾蛇,或許會拉上重點新秀普福特(Brandon Pfaadt)或是左投亨利(Tommy Henry)頂上輪值。

The Diamondbacks have designated Madison Bumgarner for assignment, per @nickpiecoro. pic.twitter.com/Y9cn3fc4Ug