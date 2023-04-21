MLB／大聯盟認定使用外部物質 薛則遭禁賽10場不上訴

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）昨天疑似「抹油」遭驅逐出場，大聯盟今天公布處以禁賽10場，代表認定薛則有使用外部物質，而不僅是他所聲稱的「松香與汗」。

大都會與道奇隊之戰，薛則先發過程中先被檢查手套，之後又檢查手掌，被一壘審庫奇（Phil Cuzzi）、主審貝利諾（Dan Bellino）認定使用外部物質驅逐出場，不過薛則喊冤澄清自己只是使用松香與汗結合。

大聯盟今天發表聲明：「經過重新檢視影像以及第一手報告，還有貝利諾率領的裁判團隊所報告，即使先前已經有警告，包括要求更換球具，薛則仍被發現在4局下違反使用外部物質的禁令。」

薛則成為繼桑提亞哥（Hector Santiago）、史密斯（Caleb Smith）之後，大聯盟第三位因使用外部物質而被禁賽10場的球員，另外據美國媒體報導，還會有一筆1萬美元罰款。

而薛則出乎預料並未打算提出上訴，他透過聲明表示，原本以為上訴會交由中立單位去評斷，但實際依舊是由大聯盟裁決，「考慮到這點，我應該沒有什麼翻盤機會，所以會遵照大都會隊建議，接受禁賽。」