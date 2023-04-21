MLB／張育成「爸」氣回歸敲兩分砲 送給此生與前世情人

張育成迎接第二胎誕生後回歸，今天以兩分砲作為送給「前世情人」的禮物，第5局炸裂一發兩分砲，也是他的本季第2轟，幫助紅襪隊終場以11：5擊敗雙城隊。

張育成昨天請陪產假，透過視訊陪伴妻子生產，喜迎女兒Winola的誕生，今天「爸氣」回歸先發名單，擔任游擊手、第9棒，單場4打數1安打、就是一發兩分砲。

張育成首打席在3局下敲出三壘方向滾地球出局，紅襪該局打了10人次、6分大局，再度輪回張育成棒次，面對一顆93.2哩的直球揮空吞下三振，單局承擔2個出局數。

5局下、一壘有人的打席，張育成終於感受到生女後的喜氣，面對右投阿爾卡拉（Jorge Alcala），將一顆92.2哩內角低的四縫線直球掃到左外野綠色看台，一棒將紅襪的領先擴大為10：5。

Yu for 2! pic.twitter.com/pUiSbQTa2T — Red Sox (@RedSox) 2023年4月20日

張育成的第4打席則是三壘方向滾地球出局，此役4支1後，賽後打擊率正好1成，累積30打數敲出3安打，張育成賽後也向太太報喜，甜滋滋說「這支全壘打送給你和拉小姐（女兒）唷」。

張育成將全壘打獻給老婆與女兒 截圖自張育成IG限動

雙城由日籍投手前田健太先發，第2局遭一顆擊球初速111.6哩的強襲球打在左腳上，奮力撿起球後傳一壘完成刺殺，但隨後痛倒在地，當下退場檢查，所幸X光檢查結果只是挫傷、並未骨折，前田隨後還能自己走動，讓球團鬆了口氣。