MLB／張育成揮出2分砲！喜迎二寶後攻守俱佳 近4戰第2度開轟

旅美好手張育成升格當「二寶爸」後好運到，今天轟出一發2分砲，近4場出賽第2度開轟，守備也滴水不漏，助波士頓紅襪以11比5擊敗明尼蘇達雙城，2勝1敗拿下系列賽。

張育成昨天請陪產假，透過視訊迎接女兒在台灣誕生，缺賽一場後歸隊，擔任第9棒，鎮守游擊大關。他全場4打數1安打，這支安打是5局下紅襪大幅領先時揮出的2分砲，5天內兩度將球撈出芬威球場左外野「綠色怪物」全壘打牆。

紅襪當時8比1領先，張育成將雙城中繼投手艾卡拉（Jorge Alcala）一記內角偏低時速92.2英里（約148.4公里）四縫線速球轟到「綠色怪物」上方觀眾席，隨後反彈進場內，這發全壘打助紅襪領先擴大到9分。

根據大聯盟追蹤系統Statcast，這發全壘打擊球初速109.7英里（約176.5公里），是張育成大聯盟生涯最強擊球之一。

打擊建功之餘，張育成守備也有精湛演出。5局上，雙城主將柯利亞（Carlos Correa）揮出游擊防區強勁反彈球，張育成退到外野草皮將球攔下，隨即起身傳向一壘刺殺打者，替球隊守下一分，攻守交替時面帶微笑向場邊觀眾敬禮。

27歲的張育成3月榮獲世界棒球經典賽（WBC）預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，建功後的敬禮手勢掀起熱潮，一度因婉拒參賽而掀起風波的他博得「國防部長」等稱號。

返美拚戰大聯盟後，張育成延續前幾季「熱機」較慢情形，4月中旬打擊加溫，15日對洛杉磯天使時打出本季代表作。他當天揮出一發2分砲，終結跨季連28打數無安打低潮，且在比賽後段擊出帶有2分打點的致勝安打，單場4打點追平大聯盟生涯紀錄。

此役過後，張育成本季打擊率升至1成，2發全壘打，6分打點。

紅襪這場比賽擊出14支安打，開路先鋒維杜格（Alex Verdugo）1局下揮出陽春砲後一路領先。雙城先發投手前田健太2局下被一記強襲球擊中左腳踝，忍痛接球傳向一壘完成刺殺後倒地，提前退場，吞下敗投的他傷勢有待觀察。

紅襪3局下把握機會發動一輪猛攻，以7支安打灌進6分，奠定勝基。紅襪日籍打者吉田正尚此役5打數敲出2支安打，貢獻2分打點，連18打數無安打低潮止步。

紅襪先發投手豪克（Tanner Houck）主投7局送出7次三振，失3分，本季第3勝入袋，暫居陣中勝投王。